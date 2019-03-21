魁省CAQ政府周四公布执政后第一个预算

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魁北克省 CAQ 政府星期四 （3月21日）将出台上任后的第一个财政预算，据估计魁省会有大量财政盈余，在 16.5 – 46 亿加元之间，从而使 CAQ 兑现自己的竞选承诺有着充分空间。

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在 CAQ 政府的新预算中，最引百姓关注的一项是统一学校税率，CAQ 政府已提交立法，把全省的学校税率统一，向原来的最低税率看齐。

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这一承诺将意味着魁省政府每年收入将减少 9 亿加元，但不少房产业主将会节省大笔开支。

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CAQ 的另一项重要承诺是把公立幼儿园的日托费统一在每天 8.05 加元，据估计这个举措也将让省政府每年多花费高达 1.6 亿加元。

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另外，在竞选活动中，魁省省长弗朗索瓦·勒戈特 （François Legault）承诺要避免削减教育和医疗经费务，这一点与前任自由党政府不同。

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魁省政府新预算的细节将在周四下午揭晓。

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（RCI with Benjamin Shingler/CBC）

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