墨西哥旅游者爱上蒙特利尔

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2018 年有超过 40 万墨西哥游客来到加拿大，创下新纪录，自从渥太华在 2016 年允许墨西哥人不需签证进入加拿大以来，墨西哥游客的数量一直在快速上升。

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来蒙特利尔的墨西哥游客暴增

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蒙特利尔是墨西哥游客最青睐的地点之一，墨西哥人对蒙特利尔和周边地区、对魁北克城的兴趣越来越大。

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根据蒙特利尔旅游局 Tourisme Montréal 的数据，2017 年有超过 92,000 名墨西哥游客访问了蒙特利尔，比2016年增加了 75%。

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Tourisme Montréal 认为，2018年访问蒙特利尔的墨西哥游客人数的增幅大约是 20%。

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双边协议

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加拿大广播公司报道说，蒙特利尔市和墨西哥城之间签署有一个合作协议，两个城市将共同努力增加互访的游客人数。

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蒙特利尔旅游局的一个代表团在去年年底去了墨西哥，带着蒙特利尔市的大厨参加了墨西哥的葡萄酒及美食节，蒙特利尔市的著名厨师查尔斯 – 安托万·克里特 （Charles-Antoine Crète）在墨西哥的美食节上展现了蒙特利尔的美食。

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墨西哥人迷恋滑雪

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在前来魁北克省的墨西哥游客中，不少人居然被这里的冬天迷住了。

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在距离蒙特利尔 1.5 小时车程的唐布朗山 （Mont Tremblant），可以经常听到游客说西班牙语。

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对于许多墨西哥游客来说，在魁北克寒冷的冬季里滑雪是一种相当有异国情调的体验。

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今年 3 月中旬，墨西哥游客 Roberto Carlos Collazo 带着妻子、儿子女儿和侄女兴致冲冲地来到加拿大度假，这位父亲说，这里的人们很友好，而且是一个滑雪的好地方说。

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对于这个墨西哥家庭来说，滑雪是一种激情。

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Roberto Carlos Collazo 一家已经去过加拿大 BC省的惠斯勒 （Whistler），以及阿尔伯塔省的班夫 （Banff）滑雪，他的22岁的女儿玛丽·安娜说，我喜欢滑雪给人带来的那种刺激，以及快速滑行时的感觉。

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他的儿子则表示，我更喜欢穿滑雪外套，而不是穿泳衣。

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Tremblant滑雪场看好前景

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Mont Tremblant 滑雪场的销售经理 Alexandre Caron 表示，几年前还很少看到墨西哥人，现在则有越来越多的墨西哥游客。他们来这里滑雪，来这里消费。

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他认为，墨西哥游客是一个非常有前途的市场。

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他说，我认为现在的情况只是一个开始，墨西哥人越来越喜欢来这里度假，而且他们度假时会买不少东西，买些时髦的衣服和用品，所以，我们会看到来自墨西哥的游客不断增加。

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与此同时，Mont Tremblant 滑雪场也在努力跟上新客户的需求，开始提供西班牙语的小册子，以及西班牙语的滑雪课程。

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Alexandre Caron 说，过去 3 年来，他年年都去墨西哥参加旅游业的展览会，向墨西哥的旅行社推广魁北克省的 Mont Tremblant 滑雪场。

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（RCI with Olivier Bachand / Radio Canada）

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