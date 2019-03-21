因兰万灵案辞职的菲尔波特在地区自由党党团会议上受到质问

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消息来源告诉加拿大广播公司说，在星期三安大略省自由党党团的闭门会议上，安大略省议员菲尔波特（Jane Philpott）受到同僚的一系列质问。

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在本周的安大略省自由党党团会议上，菲尔波特在会议开始时先做了讲话，有与会者指出她的讲话比预计超出了30分钟，被指“严厉”，“不舒服”。

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前加拿大国库委员会主席菲尔波特（Jane Philpott）因SNC-兰万灵案在3月4日宣布辞职，她在辞职声明中表示，她对特鲁多政府在处理SNC-兰万灵案的做法上失去了信任。

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本次的安大略省自由党党团会议是菲尔波特辞职以来的第一次，她没有参加同天举行的自由党全国党团会议。

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非尔波特表示将在下届大选中继续寻求她所在选区Markham-Stouffville的自由党候选人资格。

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菲尔波特被公认为特鲁多内阁中最有能力，最受尊重的部长之一，她是在今年一月才被任命为国库委员会主席的，此前她曾任卫生部长和原住民事务部长。她在从政之前是一名医生。

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