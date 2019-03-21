多伦多公车星期四凌晨撞坏两幢住宅

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星期四凌晨1点多钟，一辆没有载人的公车撞进了多伦多士嘉堡的两幢民宅。

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这两幢房子都受到严重破坏，但没有人受伤，这两家人不得不被从家里疏散。

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公车司机也没有受伤，但她被送进附近的医院做检查。

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有录像显示，这辆公车越过了Oasis Boulevard 的路障，然后撞进了民宅。

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多伦多警方和多伦多消防队在现场呆了一夜，即令人伤感又讽刺，可能让人仍不住发笑的是，被疏散的两家人被安排在多伦多TTC公车里过夜。

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据称，这是第三次发生汽车撞入民宅。

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