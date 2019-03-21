众议院马拉松投票现场（CBC/RCI)

联邦议会政斗马拉松投票， 兰万灵执行长发声诉苦衷

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 21 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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联邦议会众议院的议员们从星期三晚上开始马拉松式的投票，这是议会反对党抗议自由党试图强行结束围绕SNC-兰万灵公司事件的进一步调查。

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一个多月来， 围绕自由党被指在兰万灵公司事件干涉司法的事件正不断发酵。先是反对党强烈要求议会司法委员会召开听证会，已经辞职的原司法部长兼总检察长在听证会上证实曾经受到来自总理及同僚的压力；然后是总理的首席秘书辞职，联邦政府枢密院秘书长辞职。此后又有自由党资深幕僚女部长辞职。

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而反对党方面并未就此罢休，又提出让前司法部长再次到听证会作证，或将此案交给皇家骑警按刑事犯罪展开调查。但反对党的这一提案在众议院以134票赞成，161票反对被否决。众议院司法委员会也在星期二宣布，不会要求前司法部长再次作证件，并以投票表决的方式结束对此事的听证调查。

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保守党议员拍下的自由党为参加马拉松投票议员准备的休息床。（Pierre Poilievre/ Tweeter)

而反对党认为，这是自由党利用在议会中人数占多数的优势企图蒙混过关。于是利用周三是议会的“反对党日”，可以设定议程和辩论的议题，发起了针对联邦政府预算案的马拉松投票。由于涉及政府支出的投票都被认为是信任投票，如果有超过三分之二的议员反对，内阁就被认为失去了信任，政府就要解散，就要重新召集全国大选。

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马拉松投票从周三晚上6点开始，到周四下午仍在继续。在此期间所有议员都不敢离开“席位”太远。

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而就在议会马拉松投票期间，星期四早上加拿大发行量最大的时事杂志《麦克林》又发表了对已经辞去部长职务的自由党大员简·菲尔波特（Jane Philpott）的采访。其中提到，她在一月份此事曝光之前就曾关注过，并提出自己的看法，但却被阻止发声。因此在此事件上还有更多的信息没有公开。这又让反对党抓住了新的把柄。

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兰万灵公司执行长首次发声诉苦衷

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星期四，一直处于漩涡中心的 SNC-兰万灵公司主管首次发声。这个以建筑业为主的跨国公司首席执行官表示，他现在觉得有必要发表自己的想法。

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SNC Lavalin 公司现任首席执行官Neil Bruce （THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes）

公司现任首席执行官尼尔·布鲁斯（Neil Bruce）对加通社说：“这些事都发生在我加入公司团队之前了。并不是发生在两个月前。我真不理解为什么一直抓住不放。最终受到影响的是现在的员工。我们会被迫削减雇员。而他们很多都是高素质，有经验的建筑业人才”。

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SNC-兰万灵公司被指控多年前为了拿到在利比亚的工程业务，向当时的利比亚领导人的儿子支付了上千万美元的贿赂，还为其儿子在蒙特利尔的豪华旅游买单。如果公司被定罪， 那就意味着10年内禁止竞标加拿大国内和联邦政府的工程项目。

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布鲁斯说，实际上， 被指控的责任人早就已经离开了公司，受伤的只能是现在的无辜员工。 “从根本上说，这对我们的员工来说是不公平的。他们与7年前， 甚至20年前发生的事情毫无关系”。 现在公司成了党派斗争的政治出气筒。令人担心的是此事迟迟不能解决，那情况就会变得更糟。现在公司为国家做出的贡献没人敢提了。没人会认为， 如果公司以前承接的工程都交给美国的公司或欧洲的公司，他们会感到不自在。

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SNC Lavalin公司总部大楼 （ THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson）

兰万灵是加拿大唯一的一家能够承接核电站工程的公司。到目前为止也一直在帮助加拿大在安大略省的全部三个核电站，也一直是加拿大东部唯一的可以承建几个大城市重要基础设施项目的加拿大公司。但由于拿到的外国工程项目减少，雇佣的人数也在减少。2012年在加拿大的雇员人数已经减少到20,000人以下，之后仍在继续减少。

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布鲁斯说，公司目前还没有计划将蒙特利尔的总部搬迁到其他城市或外国。 连我们的竞争对手都羡慕我们的股东中有82%是加拿大投资者。他说：“如果加拿大真的禁止兰万灵公司在加拿大招标资格，那公司就只能另寻出路了”。

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布鲁斯说，面对国际上的激烈竞争，很多专制国家都会在招标时有私下附加条件。 而他们的竞争对手大约有75％的公司都在本国签署了延期起诉协议（DPA）， 他们不仅仍然可以在自己国家继续承接项目，甚至在加拿大也可以自由参与竞标。

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最新的案例是去年12月，美国纽约州联邦法院根据《反海外腐败法》指控香港商人何志平通过贿赂非洲官员为一家中国公司谋取利益。他作为中间人，向乍得总统提供200万美元的贿赂，为上海一家能源公司谋取石油开采权，向乌干达外交部长指定的一个账户电汇50万美元，为同一家上海公司争取乌干达的合同。这些外国公司从来没有在自己国家受到惩罚。

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而兰万灵知道这样的事有很多。因此布鲁斯说他到现在也不理解为什么加拿大检察院和前司法部长不能以补救协议的方式放兰万灵一条生路。

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他说该公司已向联邦法院提出上诉，以求了解到真正的原因。他坦白地说：“我们上诉不是觉得能够打赢官司，而是想知道是因为什么不能免除刑事起诉。这是我们到现在也不明白的问题”。

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布鲁斯说，在目前这样的政治环境下，他并没期待可以达成补救协议， 也做好了长期法律程序的准备。 “我们从来没有要求撤销指控，也没有要求逃避责任。我们只是想，为了我们的员工和公司的股东们，我们要继续经营下去”。

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