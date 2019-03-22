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周末网络广播（2019年3月22-24日）

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 22 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的亚明和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live;加广出品的加拿大新闻移动App已经可以在谷歌和苹果应用商店下载。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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加拿大经济专家和反对党评论联邦自由党预算案

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自由党财长Bill Morneau （THE CANADIAN PRESS/Cole Burston）

星期二，联邦政府自由党向议会提交执政以来的第四个年度预算案。 由于今年10月将举行全国大选，这个预算案不仅没有实现原来的承诺：到2019年实现财政平衡，而且还扩大了财政赤字。因而被认为靠撒钱安抚民心，拉拢各阶层加拿大选民：不仅关注到在职人员的技能培训，千禧一代年轻人买房，在职大学生的贷款，也关注老年人的收入保障；喊了多年的全国药物保障计划也开始有动作。当然最大的一笔开支是通过加强为原住民提供的社会服务来改善关系。亚明报道

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安省增加学校班级人数，专家讨论理想的班级人数应该是多少

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（Brenna Owen)

加拿大安大略省政府在上周五 （3月18日）宣布对安省的教育体系进行“改革”，其中包括增加中小学班级的学生人数。安大略省将把9至12年级的平均班级人数从目前的 22人调升到 28人。而4 到8年级的班级平均人数将从目前的 23.8 4人 增加到 24.5 人。赵黎报道

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联邦议会政斗马拉松投票， 兰万灵执行长发声诉苦衷

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联邦议会众议院的议员们从星期三晚上开始马拉松式的投票，这是议会反对党抗议自由党试图强行结束围绕SNC-兰万灵公司事件的进一步调查。而加拿大兰万灵公司的执行长也说自己是满肚子苦水。亚明报道

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墨西哥旅游者爱上蒙特利尔

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2018 年有超过 40 万墨西哥游客来到加拿大，创下新纪录，自从渥太华在 2016 年允许墨西哥人不需签证进入加拿大以来，墨西哥游客的数量一直在快速上升。赵黎报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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