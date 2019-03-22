魁北克2019年预算对您钱包的影响

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魁北克CAQ政府承诺2019年预算是要“将钱放回到魁北克人的口袋中”。

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具体来看：

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–不再实行滑动计算托儿费用系统：这一由前自由党省政府制订的政策将在2022年完全取消，一些家庭由此可能节省$1,200加元的公立幼儿园的托儿费。从今年来看，收入低于$78,320加元的家庭不必再付额外费用，超过$78,320的家庭每天也可节省70加分。

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–学校税降低：从今年7月开始，将开始逐渐推出统一学校税率，到2021年，蒙特利尔房产价值$270,000加元的家庭将每年节省$179加元，而同样价值的位于Saguenay–Lac-Saint-Jean的房子则可节省$500加元。

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–不再有RénoVert抵税额：但会继续维持类似的家庭节约能源抵税项目，比如：Rénoclimat, Novoclimat 以及由Transition énergétique Québec提供的环保节能项目。

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–孩子的眼镜费可报销：从今年9月开始，17岁以下的孩子可以享受每24个月报销最高$250加元的配眼镜或隐形眼镜的费用。

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–鼓励晚退休：魁北克政府鼓励人们在60岁后继续工作，60岁以上的人从下一个税务年度开始，可享受的免税额度比目前增加$5,000加元。

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RCI with Sarah Leavitt · CBC News

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