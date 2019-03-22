加拿大西北地区重视法语游客市场

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3月份法语文化月期间在蒙特利尔举行的亲近大自然旅游周活动中，来自加拿大三大北部特区之一的育空特区代表团的展厅很吸引人。

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这是育空特区参加蒙特利尔亲近大自然旅游周活动派出的最大规模的代表团，显示了育空特区政府和当地私营旅游公司对法语游客市场的重视。

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育空特区法语居民联合会的Isabelle Salesse认为，育空特区开始重视法语游客市场并非偶然，不但加拿大是英法双语制的国家，魁北克省有四分之三的人口讲法语，世界上讲法语的人口更是很多，而且育空特区的法语居民是提供法语旅游服务的现成力量。

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加拿大育空地区接近北极圈的地理和气候环境已经吸引了大量海外游客，除了传统的德国和美国游客之外，近年来在冬季来育空地区旅游的墨西哥游客和中国游客的数量增长迅速。

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RCI with Radio-Canada /Claudiane Samson

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