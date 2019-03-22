加拿大将制定边境执法新政，徒步越境将更难

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联邦自由党政府将推出一个新的边境执法战略，目的是阻止寻求庇护者从非正式入境点进入加拿大。

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在 2019 年联邦预算中，联邦政府承诺在 5 年内制定一项耗资 11.8 亿加元的边境执法计划，以加强边境安全，并加快对庇护申请的处理。

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财政部长Bill Morneau 表示，政府希望确保加拿大的庇护制度公平有效，并受法律管辖。

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他说，有人越过边境申请庇护，我们希望能快速处理，如果条件不符合，就把他们尽管送回去，如果符合庇护条件，我们将以富有同情心的方式快速处理他们的申请。

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自 2017 年以来，已有超过 4 万名寻求庇护者通过非正式过境点，从美国徒步越境进入加拿大。

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特鲁多政府还拨款 4500 万加元，用于反种族主义策略，遏制加拿大国内反移民情绪的上升。

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（RCI with CBC）

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