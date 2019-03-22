魁北克省新预算：重点投资人工智能

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在新公布的省预算中，魁北克省大力投资先进技术领域，宣布5年内总共投资 3.3 亿加元来推动人工智能（AI）的发展。

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魁北克省在人工智能领域已经处于世界领先的地位，为了巩固这一地位，省政府政府计划投资 3800 万加元，专门用来吸引人工智能领域的研究人员。

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拨款中还将把约 6500 万加元用于鼓励人工智能在企业中的应用，包括支持公司企业开发与人工智能相关的应用程序。

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另一个值得注意的措施，是省政府拨款 7930 万加元，资助舍布鲁克大学 （l’Université de Sherbrooke）的在微纳米技术设备方面的研究。

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（RCI with Radio Canada）

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