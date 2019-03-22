蒙特利尔圣约瑟夫大教堂一名神父在主持晨祷时被刺伤

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星期五早上，蒙特利尔警方接到报警，圣约瑟夫大教堂有一名神父被刺伤。给警局打电话的是圣约瑟夫大教堂的对外联络负责人塞琳娜·巴尔博（Céline Barbeau）。根据她对警方的描述，事件发生在早晨的例行弥撒时。大约在8点半的时候，主持弥撒的是克劳德·格鲁（Claude Grou）神父。 当他正在台上演讲时，一名男子从从祈祷堂的后部冲到前面， 用锋利的武器刺向神父。

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警方在8：40分接到报警电话后，迅速到达现场。行刺的男子已被逮捕。受伤的神父则被救护车送往医院。

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蒙特利尔警方发言人卡罗琳·谢弗菲斯（CarolineChèvrefils）说，神父的上半身受了轻伤。嫌犯已被拘留，将在稍后接受警方问讯。

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巴尔博说，教堂的弥撒现在都是在网上直播的，因此摄像机也会拍摄到事件发生时的现场情况。教会的人目前不了解神父的健康情况。“我们正等着了解为什么会发生这种事情的解释，以及其他更多细节”。

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蒙特利尔的圣约瑟夫大教堂是北美最有名的天主教朝拜圣地之一， 每年接待上百万信众和游客。这个宏伟的建筑物占据了皇家上一面山坡，有列为世界第三大的巨大圆顶。

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