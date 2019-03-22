抗议政府： 蒙特利尔和魁北克市出租车司机下周一大罢工

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魁北克省 CAQ 政府决定解除对出租车行业的管制，激怒了魁北克省出租车的业主们，魁省出租车司机计划在下周一 （3月25日）在蒙特利尔和魁北克城举行大罢工。

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魁省出租车协会发布声明，名为 “出租车行业的愤怒 – 情况将很快恶化”。

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这一声明说，总罢工将在星期一早上开始，可能在魁北克省的不同地方举行，出租车行业已经再也受不了了。

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加拿大广播公司报道说，魁北克省的 8800 名出租车执照持有人星期天将在蒙特利尔举行一个大会，目前大会的地点尚未披露。

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出租车行业同时表示，知道这次罢工将给客户们带来的麻烦，向将受到影响的客户致歉，同时客户可以就出租车业的前景向自己选区的省议员进行投诉。

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Bill 17

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本周三，魁北克省交通部长弗朗索瓦·博纳德尔 （François Bonnardel）提出了 Bill 17 – 17 号法案，目的是使出租车行业现代化。

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该法案若成为法律，则政府将解除对出租车行业的大部分松管制，并对优步 Uber 等类似公司的商业活动正规化。

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根据该法案，魁省将取消出租车许可证，取消地域限制，并对司机培训和背景调查等领域设立统一标准。

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这个法案的出台，立即惹恼了出租车行业的业主们，最近几年来，出租车司机们已经在与网络平台的打车公司进行激烈竞争。

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代表魁北克市出租车司机的发言人Abdallah Homsy 说，这不是现代化，而是一场战争行为，我们投入的一切都完了，彻底输了。

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出租车许可证价值大跌

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魁北克省出租车司机的许可证在几年前价值还高达20万加元，现在则变得越来越不值钱，许多出租车司机原来还指望着靠转售出租许可证来退休。

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魁省已经提出了有关计划，回购出租车司机的许可证，以补偿他们的损失，但出租车司机认为回购的金额不够。

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魁北克省前自由党政府已经计划花费 2.5 亿加元，回购出租车司机的营业许可证，本周早些时候，现任 CAQ 政府宣布再追加 2.5 亿加元，回购出租车许可证。

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网络平台打车公司高兴

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对于 17 号法案，魁北克省交通部长博纳德尔解释说，这个支持汽车客运行业现代化的法案将为客户提供“更多服务、更多竞争和更高的价格透明度”。

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另外，以网络为平台的订车服务公司则纷纷对 17 号法案表示满意。

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Raphaël Gaudreault 是 Eva 的联合创始人，Eva 是蒙特利尔的一家订车合作社，希望今年开始运营，他告诉加拿大广播公司，他的公司对这一法案 “非常满意”，因为消除了不确定性。

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他说，从长远来看，消费者是赢家，因为不同公司之间的竞争，将会降低打车的费用。

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（RCI with Radio Canada）

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