加东食品零售集团为圣玛丽大学捐款1800万， 打造全新商学院

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加拿大第二大食品零售连锁集团索比（Sobey）家族星期四向圣玛丽捐赠1800万加元。这是位于哈利法克斯的圣玛丽大学有史以来收到的最大一笔捐款。

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Sobeys Inc. 是加拿大第二大食品零售商，公司总部位于新斯科舍省斯特拉顿市。该公司旗下有多个连锁品牌，最大的是IGA超市，在加拿大则总共有超过1,500家商店、超市。2017财年运营累计销售额超过240亿加元。

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公司现任主管戴维·索比（David Sobey）说，这笔钱将有助于圣马力大学将商学院打造成顶级院系，吸引优秀人才，培养下一代的商业领袖、创新者和企业家。

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圣玛丽大学大学校长罗伯特·莫瑞（Robert Summerby-Murray）博士则表示，这是建校217年历史上收到的最高额捐款。其中500万元设立奖学金，为150名本科和研究生阶段的商科学生提供资助。希望它能吸引到最聪明、最优秀的学生进入索比商学院。本科学生就读学位课程最多可获得4万元的资助。

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这笔捐赠中有700万元用于为商学院聘请两位院长和5名教授，任职期限至少10年。莫瑞校长说：“这使我们能够聘用最知名和最好的教师，确保我们的商学院成为全国领先的学校之一”。

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再有600万元用于商学院的扩建，建设一个占地43,000平方英尺的商业及创新中心。新斯科舍省政府此前已经承诺可以投入1100万元。但资金不足，学校本来就在寻求其它捐助支持。

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莫瑞校长表示，周四的捐款将使圣玛丽大学的商业教育品牌与加拿大的其他学校区别开来，是学校可以在知识创造、商业教育、创业和创新方面独树一帜。

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