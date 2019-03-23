谷歌正式进军游戏界，Stadia游戏云希望重新定义游戏的未来

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– 不需要高性能电脑和终端设备，只要一个屏幕和高速网络，你就连接了游戏世界。

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2019年3月20日，谷歌刚刚在游戏开发者大会上公布了游戏的未来，全新的定制云游戏系统，Stadia，相比于目前的游戏机模式，它具有无可置疑的优势。这种名为Stadia的新系统可与YouTube完美集成，并利用其庞大全球基础设施带来的独特优势，具有彻底改变游戏行业的潜力。Stadia目前只是一个测试版，但年内要推出正式版本。

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“游戏的未来不是一个盒子。这是一个地方，就像数百年来人类如何建造体育场馆一样。” 谷歌

在过去10年中，流传输（Streaming）已被证明是影响媒体版图最具颠覆性的技术之一。即时免费的电影、电视节目和音乐已经从根本上改变了我们观看和收听的方式。

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YOUTUBE帮助推送STADIA

谷歌Stadia云游戏服务的核心是YouTube和Chrome。你可以YouTube观看一个游戏的片段，然后立即播放它，甚至在你观看的片段的游戏中启动到完全相同的点。

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Stadia是一款运行在云中的游戏控制台，也专为YouTube一代而打造。谷歌硬件部门副总裁菲尔·哈里森(Phil Harrison)和产品副总裁马吉德·巴卡尔(Majd Bakar)日前接受知名外媒评测机构Digital Foundry专访，讨论了Stadia遵循的原则、如何与YouTube集成，以及它为何会彻底改变我们玩的游戏类型等。

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基于谷歌CHROME浏览器

作为谷歌的主要网络浏览器，Chrome也扮演着重要角色。Stadia最初只能通过Chrome、Chromecast和安卓设备获得。谷歌承诺未来会有更多的浏览器，但还不清楚何时会到来。

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谷歌只在自己的设备上展示了这项服务，没有提到通过专用应用程序或苹果的Safari移动浏览器支持iOS。



以大约25 Mbps的连接速度实现60 fps的1080p分辨率。 谷歌

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需要的互联网连接速度

谷歌Stadia的负责人菲尔·哈里逊在接受采访时说，“Stadia将能够达到4K，需要带宽大约30兆比特每秒。”

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谷歌正在使用自己的压缩技术将1080p或4K的游戏流式传输到设备上。无论如何，用户需要一个可靠的、宽带的互联网连接来访问游戏云。

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Stadia面对的竞争

索尼、微软、亚马逊和谷歌将是任何云游戏战争中的关键角色。索尼现在拥有游戏和PlayStation，微软可以利用其Azure数据中心和Xbox Game Pass获得xCloud，亚马逊可以依靠其云优势、Prime和广受欢迎的Twitch服务来吸引游戏玩家。

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娱乐业的未来

游戏的未来不仅仅是游戏，游戏的未来实际上是娱乐业的未来。

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无论是视频还是电影业，不断的虚拟化将把他们带入和游戏交互相类似的局面。谷歌和Youtube努力进入的是一个未来的生活方式。这场云游戏战争似乎才刚刚开始。

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