贸易专家谈中国停购加拿大油菜籽

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

本月初，中国方面撤销了加拿大主要油菜籽供应商理查森国际（Richardson International）公司的销售许可证， 禁止该公司的油菜籽进入中国市场。中方官员称这是因为在加拿大的油菜籽中检查出了真菌和“危险有害生物”。但加拿大公司随后对按规定留存的出口油菜籽样品进行了重复检测，然后强烈否认这一指控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大目前与中国的贸易紧张局势仍在不断升级，而考虑到孟晚舟事件以来，中国当局的一系列做法， 不能不使人想到，停止进口加拿大的油菜籽是再次发出政治信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在2010年挪威将诺贝尔和平奖授予中国政治犯刘晓波后，中国也曾不顾与挪威达成的双边贸易协定， 限制进口挪威的鲑鱼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华卡尔顿大学国际贸易副教授梅雷迪斯·利利（Meredith Lilly）也是国际事务研究所主席。 她说“中国总是将其贸易交往与其外交政策联系在一起”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说：“中国之前也曾说过简答的油菜籽不符合安全标准，“因为一个没有有法律依据的人决定不会承认这只是地缘政治”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在撇开中国的真正动机不说，理查森已不是唯一一个受到中国杯葛的加拿大油菜籽生产商了。被中国排挤的加拿大公司已经有18家， 他们代表着加拿大的各行行业，包括Viterra Inc.，Louis Dreyfus Company，Cargill Ltd.和Parrish＆Heimbecker Ltd。所有这些公司都说，他们在中国的销售合同等业务正在枯竭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大油菜籽委员会（CCC）说，他们最初还乐观地认为，与中国在油菜籽贸易上的担忧可能只是暂时的，能很快得到解决。但迄今为止，技术方面的讨论表明无法解决问题。 “中国的油菜籽出口商报告说，国家目前不愿意购买加拿大油菜籽”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大现在出口的油菜籽是研究人员在70年代培育出来的，取名Canola。用它榨出的油可以直接用于烹饪，也可以用于食品加工。加拿大的市场上就一直在出售。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年加拿大出口的油菜籽中约有40％是卖到了中国，价值约27亿美元。加拿大还向中国出口了价值约10亿美元的菜籽油，以及价值约5亿美元的菜籽油榨油后产出的饲料。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

突然的贸易中断使油菜籽价格暴跌。3月初时跌到了多年来的最低点，每吨仅455美元。本周五预售的5月份交货价格也别以前低了接近10美元，每吨价格是458美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大油菜籽委员会（CCC）称，他们知道直到此次中断之前，中国对加拿大油菜籽的需求一直很强劲。该委员会的副主席吉姆·艾弗森（Jim Everson）说：“我们正在敦促加拿大政府继续加大力度解决这一问题”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大农业部长玛丽-克劳德·比博（Marie-Claude Bibeau）表示，中国最近已同意技术专家对加拿大油菜籽质量进行重新评估。比博星期五对加拿大广播公司说：“两国官员将继续参与，以便尽快找到基于技术方面的解决方案。我们正在与行业利益相关者在此事上密切合作，随着更多信息的出现，我们将继续向他们报告进展情况”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔顿大学国际贸易副教授梅雷迪斯•利利说，加拿大政府官员应该尽最大努力解决纠纷。但她怀疑这已不是简单的贸易问题，而农业部可能没有足够的工具来处理这个问题。她认为：“加拿大目前难以找到借力的杠杆来扭转两国间这种局面。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada