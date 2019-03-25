(Nick Purdon/CBC)

寻求最佳途径：阿尔伯塔人重新考虑如何对待能源和环境

作者 林倍加 | china@rcinet.ca
星期一 25 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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阿尔伯塔的智囊组织“阿尔伯塔未来能源实验室”认为，阿尔伯塔可以成为新能源技术的领导力量，从而使阿尔伯塔变成解决气候变化问题的一个组成部分。

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其它省份的加拿大人未必愿意接受这一说法，因为阿尔伯塔省对大多数加拿大人来说，是石油出产省，一个极力推动使用不可持续的化石能源的省份。

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但阿尔伯塔未来能源实验室认为，如果不尝试讨论和接受各方的意见，那我们就无法解决地球的能源问题，这当中自然也包括阿尔伯塔省的能源问题。

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阿尔伯塔未来能源实验室负责人查德·帕克（Chad Park）说，我们阿尔伯塔省有加拿大最大的石油和天然气储藏，一些人以为这对环境来说，会是一个问题，但这其实也可以是一个机会，可以成为解决问题的一个组成部分。

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阿尔伯塔未来能源实验室通过举行大型的辩论会，来探讨和促成阿尔伯塔人重新考虑他们对待能源和环境的态度。 辩论会的形式很独特，他们如同玩一个大型的移动游戏，如果一个人提出观点，支持他的人就可以走到他背后表示支持，不支持的保持待在原位置。所以有些人后面会站一大堆人，有人背后则没多少人，整体来看，他们的辩论很激烈。

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查德·帕克是阿尔伯塔未来能源实验室的负责人 (Nick Purdon/CBC)

阿尔伯塔未来能源实验室的主任查德·帕克（Chad Park）说，当我们听到这些分歧巨大的辩论时，似乎很容易得出结论，一部分加拿大省份很关心气候变化问题，而另一部分省份则不在乎，比如说我们阿尔伯塔省。

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查德·帕克说，其实这远不是事实，加拿大其他省份或许现在应该开始理解阿尔伯塔省也是解决环境问题的一个组成部分，并且阿尔伯塔人正在积极努力之中。

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阿尔伯塔未来能源实验室目前正在进行几个项目。

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在北阿尔伯塔科技学院负责替代能源技术课程的吉姆·山德库克教授（Jim Sandercock）是阿尔伯塔未来能源实验室的成员之一，他说，世界正在改变获取能源和使用能源的方式，他希望阿尔伯塔能够尽快参与进去。

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他认为，如果阿尔伯塔能够将其工程和贸易方面的特长运用到研发更多解决新能源问题的方案，逐渐向减少碳排放这一方向发展，将会是非常值得的。

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在过去这一年中，山德库克的替代能源课程的学生人数增加了一倍，目前他有100名学生。这些学生中包括几名前油井操作技术员。

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过去一年中，山德库克的替代能源课程的学生人数增加了一倍 (Nick Purdon/CBC)

35岁的泰勒（Dustin Taylor）来自埃德蒙顿的石油家庭，他的父母都在油田工作，“石油为我们家提供了面包。”中学毕业后泰勒就在油田工作，作为技术员，他的年收入在10万加元以上。但几年前，油价下跌时，他工作的整个部门都被裁掉了。

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泰勒于是决定回到学校重新学习，他希望成为未来清洁能源的推动者。他说他不是仅仅为自己这样做，他在为自己孩子的未来这样做。他现在已经找好了新工作，在他今年4月毕业后，他将开始在太阳能板安装公司工作。

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但不是所有的学生都有泰勒这样的幸运，31岁的伯恩奈特（Aaron Bohnert）是油气田的钻井工人，他此前的年收入在15万加元，但他放弃了这一工作，他想为阿尔伯塔推动清洁能源出一份力。

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他起初以为在清洁能源领域的工作不会太难找，因为阿尔伯塔省政府表示将在2030年将可再生能源的比例增加到占总能源的30%。但伯恩奈特现在意识到在可再生能源领域的工作并不太容易找，他或许最终不得不重新回到他的老本行，但他仍然希望自己可以成为促成阿尔伯塔省可再生能源发展的一分子。

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