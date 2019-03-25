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短租与长期住户：道高一尺魔高一丈

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 25 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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自从Airbnb等网上短租服务平台火起来之后，加拿大不少城市公寓楼里的长期住户与来来往往的短期租客之间的矛盾就越来越尖锐，导致许多公寓楼的住户委员会通过决议禁止公寓楼内的短期出租商业活动，一些省市政府也在考虑立法加强管理。

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短租

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但只要有利可图，人们总是会想出办法绕开禁令继续短租活动。

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加拿大广播公司记者公布的调查报道说，不顾大楼内禁止短租规定的房主们采取的手段是让短租客不走大门走停车场的小门、如果有行李拖箱要避免经过公寓楼大厅、不要与邻居对话、如果被人问起就说自己是来看望住在这里的堂兄，最重要的是不能提Airbnb这个词。

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对于那些渡假者来说，Airbnb提供的居民楼短租住房的好处一是比酒店便宜、二是比酒店更有当地的风情。

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但对于居民楼的住户来说，短租客们带来的是噪音和对他们正常生活的干扰，甚至会带来不安全因素。

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对于当地政府来说，Airbnb等短租活动不但是一种逃税行为、而且打击了按照法规交税并提供安全防火措施的酒店的合法经营活动。

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加拿大几个主要城市多伦多、蒙特利尔、温哥华和渥太华的市政府都采取了相应的措施限制和加强管制Airbnb等短租活动。

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一些居民公寓楼的住户委员会也通过自己的管理协议禁止在自己的大楼内进行短租活动。

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撒谎

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那些想方设法不顾禁令偷偷出租自己住宅单元的公寓楼房主们告诉自己招来的短租客要用撒谎的办法躲避邻居的盘问，这等于是把短租客们夹在了中间。

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从纽芬兰省来多伦多探亲访友的Airbnb短租客Patricia Payne说，她与男朋友到了多伦多住进短租房后才发现租房给自己的那个房主就是个违规短租的房东，这个房东告诉她怎么撒谎应对别人的盘问。虽然租住的单元里家具和电器应有尽有、公寓楼里还有游泳池等设施，但她总觉得自己像个罪犯、在大楼里连头都不敢抬、更不敢与人有眼光接触。

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Patricia Payne说，她发现自己租的是违规短租房后已经太晚，如果取消租房会让她损失预付的租金。

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加拿大广播公司英语电视台市场天地Markeplace节目组的记者假装自己是短租客租住了Patricia Payne短租住房的公寓楼，结果是发现了同样的事情。

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在记者按照规定时间前往公寓楼里接手自己预定的短租单元时不但房东悄悄提醒她不要提Airbnb这个词，因为这里的住户们不喜欢；而且在房间里发现了房东留下的注意事项通知，上面明确写着“不要提Airbnb和短租这样的词语，这是一个禁止短租的公寓楼”。

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负面影响

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在多伦多市中心地段Fleet Street大街6百号的公寓楼住户委员会主席Chris Devita说，他们大楼的住户在8年前通过决议禁止Airbnb等短租活动，因为太多来来往往的短期住客会给大楼里长期住户们造就的良好社区环境带来负面影响；犯罪团伙会短租公寓楼单元用作人口贩卖和卖淫活动的短期活动基地。

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Airbnb表示，遵守当地法规是短租房房主的责任。不过，Airbnb谢绝了加拿大广播公司市场天地节目组的采访要求。

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RCI with Jenny Cowley, Charlsie Agro, Jeremy McDonald · CBC News

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