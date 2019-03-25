大麻合法化后毒驾案并未明显增加

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在大麻合法化快要到来之前，加拿大联邦警察曾经担心大麻在加拿大合法化之后会让皇家骑警负责化验分析血液和尿液中大麻含量的化验室忙的不可开交；因为专家们预期大麻合法化后会有更多的加拿大人因吸食大麻后驾车被警方查获。

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2018年10月中旬大麻在加拿大合法化。联邦警方预期在2018到2019财政年度会收到8百份要进行毒理学检测分析的体液样本， 但到2月底为止，只收到80份涉嫌毒驾的体液样品。

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有专家认为，送到皇家骑警毒理学化验室检验的涉嫌毒驾者的体液样本大大低于预期数量的原因可能是两个。一是警方执法需要一个适应大麻合法化情况的时间，二是目前警方缺乏对毒驾的初步检测手段（只有一种被批准的毒驾唾液检测仪）。

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由于毒驾属于犯罪行为，所以警方需要专业化验室提供的涉嫌毒驾者体内大麻兴奋剂含量的血检或尿检法医毒理学分析数据作为庭审定罪的证据。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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