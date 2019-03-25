前大使：加拿大应对中国强硬起来

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在加拿大用幕后外交手段无法缓解与中国的外交和贸易关系的情况下，加拿大前驻华大使赵朴Guy Saint-Jacques在接受加拿大广播公司英语电视台政治论坛节目采访时说，现在应该是加拿大脱下白手套、对中国采取强硬立场的时候了。

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赵普建议的一个报复选项是，停止在加拿大培训备战2022北京冬奥会的中国选手。

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虽然赵普承认加拿大手中的牌不多、对中国难以起到明显的作用，但他认为加拿大可以直接向联合国安理会和世界贸易组织提出抱怨、并呼吁以美国为首的西方主要盟国为加拿大发声。

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赵普指出，加拿大首先应该告诉美国，是其要加拿大帮助逮捕华为公司首席财务官孟晚舟的要求引起了中国对加拿大的严厉报复，让加拿大公民被中国司法机关拘押、让加拿大损失了数十亿加元的贸易机会；美国政府有义务向中国政府施压，要求释放被拘捕的加拿大公民、要求停止对加拿大的贸易报复措施。

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在加拿大应美国司法机关的要求拘捕并准备引渡华为公司首席财务官孟晚舟后，中国以危害国家安全罪逮捕了两名加拿大男子Michael Kovrig 和 Michael Spavor、停止进口加拿大油菜籽、并警告加拿大如果禁止华为公司参加5G网络建设会面临严重后果。

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RCI with Peter Zimonjic, Vassy Kapelos · CBC News

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