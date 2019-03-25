魁北克省出租车司机周一大罢工

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星期一（3月25日），魁北克省出租车司机开始举行一天的抗议活动，以对省政府提交的 17号法案表示不满。

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蒙特利尔的出租车司机表示，将不会接应来自Pierre-Elliott Trudeau机场的叫车电话，并将在720号、40号和15号高速公路上低速行驶，以示抗议。

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魁省 17号法案将解除对出租车业的管制，若成为法律，则魁省将取消出租车许可，取消地域限制，并对所有出租业务提供商施加统一要求。

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参加抗议的出租车司机Hassan Hachem 告诉加拿大广播公司，为了购买出租车许可证，他重新抵押了自己的房子，许可证的费用超过15万加元，但根据省政府提议的法案，许可证将成为过去，自己将无力支付抵押贷款。

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星期日，大约1,200名出租车车主和司机在蒙特利尔举行了一次大会，以制定压力策略，最后同意在周一上午7点至下午7点期间采取压力措施。

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另外，周一出租车司机们还可能到蒙特利尔位于Crémazie Boulevard大道的魁北克交通委员会办公室前举行抗议活动。

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(RCI with CBC, Kate McKenna,Radio-Canada )

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