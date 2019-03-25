(Christian Armundson/CBC)

BC 省大多数中小学为什么放两周春假？

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 25 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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在加拿大，三月份是许多学校休春假的时节，在不列颠哥伦比亚省 （BC）， 春假的长短并不是所有学校都一样。

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在 BC 省的 60 个学区中，有 56 个学区学校的春假是两个星期。

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BC省教育部的数据显示，只有 4 个学区，包括 温哥华岛北部 （Vancouver Island North）、坎卢普斯/汤普森 （Kamloops/Thompson）、坎贝尔河 （Campbell River ）和布尔克利谷 （Bulkley Valley），这个星期是只放春假一周。

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10 年前春假开始加长

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B.C. 省教师联合会 （B.C. Teachers’ Federation ）的主席格伦•汉斯曼（Glen Hansman）/ (Matthew Black/CBC)

在加拿大，1个星期的春节曾经是统一的，但 B.C. 省教师联合会 （B.C. Teachers’ Federation ）的主席格伦·汉斯曼（Glen Hansman）说，这种情况在大约10年前就开始逐渐出现转变。

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他说，BC省的前政府放宽了对学校上课天数的限制，因此各学校在春假问题上也就开始变得 “多种多样”，自作安排。

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在省政府 “放权” 后，各学校董事会可以自由设计合适的上课 “日历”，只要符合省级的要求就行。

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省钱

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那么，为什么很多学校要放两周春假呢？

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加拿大广播公司报道说，面临财政预算的紧张，许多学校董事会发现，削减上课的天数是一个省钱的好途径。

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比如，素里（Surrey）市有超过125所学校，该地区的学校董事会发现，如果把春假从1周延长到 2 周，可以大幅度削减支出。

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素里地区学校董事会的发言人道格·斯特拉禅（Doug Strachan） / (Christian Armundson/CBC)

素里地区学校董事会的发言人道格·斯特拉禅（Doug Strachan）说，计算结果显示，这样做可以每天节省大约10万加元的人力成本以及能源成本。

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他说，10年前，素里的学校董事会就以加长春假问题向公众和学校工作人员征求意见，结果大受支持，所以10年前素里学校的春假就是两周了。

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除了素里外，BC 省的其他几个地区也都是早在 10年前就修改了春假的长短，从1周变为2周。

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补时间的方式

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BC省规定了学生在一学年中必须接受的最低教学时间：

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  • 幼儿园 – 848小时。
  • 1 至 7 年级 –  873小时。
  • 8 至12 年级 –  947小时。

Photo : iStock/iStock

由于春假延长，许多学区就通过缩短午休时间，或在每个上学日结束时多增加点时间来达到最低时数的门槛。

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格伦·汉斯曼说，学习时数是强制性的，所以很多学校在每个上学日增加了一点时间，我们认为这对学生学习不会有太大影响。

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一些父母不高兴

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学校董事会在更改上学的天数之前，必须征求学校的老师员工、家长和学生的反馈。

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尽管绝大多数家长和老师普遍支持有更长的春假，但格伦·汉斯曼承认，这给有些家庭带来了不方便。

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他说，有些父母会在孩子春假的时候修年假来带孩子，但不是所有人都有这么多的休假时间，所以，有些家庭不得不在孩子春假期间寻找托管孩子的途径。

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不高兴的还有学校的后勤工作人员，代表学校后勤人员的工会表示，他们的会员在春假的第二周没有工资。

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Photo : Aucune/Radio-Canada

不过，坎卢普斯 – 汤普森教师联合会 (Kamloops-Thompson Teachers’ Association ) 的主席阿曼达·延森 – 拉巴尔 (Amanda Jensen-LaBar) 说，当她对联合会成员进行民意调查时，96% 的教师表示，希望延长春假的休息时间。

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但这个地区的学校董事会决定只维持一周春假，让不少教师感到失望。

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她说，春假可以让教师们有更多的时间和家人在一起，并为后面的课程进行准备。

(RCI with  Jesse Johnston / CBC)

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