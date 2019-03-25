警方仍在搜寻万景市绑架案4名嫌疑人

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目前多伦多警方仍在搜寻星期六晚间在万景市被绑架的中国留学生陆万振（译音）和4名涉嫌绑架者。

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星期六（23日）6点前后，22岁的中国留学生陆万振（译音）被一辆面包车上下来的3个人强行绑架上车，绑架者使用了电击枪。

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当时和陆万振（译音）在一起的女性朋友没有受到袭击，她马上打电话报警。

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多伦多警方目前仍在调查此案，警方发言人指出，他们目前不知道这一绑架案的动机。警方也没有明确表示这是一个有目的的绑架案。另外警方没有透露陆万振目前就读哪一所学校。警方呼吁人们提供线索，电话1-866-876-5423 转 7541

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警方发布了监控摄像拍摄的3名绑架嫌疑人的照片，第4个绑架嫌疑人在开车，因此没有监控摄像照片，此外，监控摄像照片显示，嫌疑人的车辆有独特的残疾人专用车标志，该车车头没有车牌，车尾部的车牌是偷来的。

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据《明报》报道，中国驻多伦多总领馆称，在绑架案发生后，多伦多警方很快通知了受害人在中国的父母，陆万振（译音）的父母持有加拿大签证，目前已在赶赴多伦多。

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RCI with Muriel Draaisma, Adrian Cheung · CBC News

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