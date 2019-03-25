多伦多大学获一亿加元捐款：将用于修建AI研究中心

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多伦多大学在星期一（3月25日）接受了该校历史上数额最大的一项捐款，一亿加元。这一捐款将被用来修建科研创新中心，着重研究AI 和其对社会的影响。

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这一捐款来自加拿大著名企业家夫妇，Gerald Schwartz 和Heather Reisman。

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多伦多大学将用这笔捐款修建两幢新大楼，这一新的科研创新中心将以Schwartz 和 Reisman 命名，设计面积在25万平方英尺的这一科研创新中心将在今年秋季动工修建。

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一期工程完成后将作为维克特AI研究所（Vector Institute for Artificial Intelligence），二期工程将是一幢20层高的大楼，用做实验室等。

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RCI with Sarah Law ·CBC News

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