孩子是蒲公英型还是兰花型？专家谈如何以不同的方式培养不同的孩子

加拿大广播公司的The Current专题节目主持人Anna Maria Tremonti最近采访了汤姆·博伊斯(Tom Boyce)教授,他在今年初刚刚出版了新书《兰花和蒲公英:为什么有些孩子成长艰难,如何让孩子健康成长》(The Orchid and the Dandelion: Why Some Children Struggle and How All Can Thrive)。

博伊斯教授是加州大学的儿科专家和儿童心理学家,也是加拿大儿童和大脑发育研究中心的负责人之一。

博伊斯教授认为,忽略不计每个人的家庭状况,孩子在未来生活中的表现受到他们个性的影响,在同一家庭中长大的孩子往往性格很不一样,他们的未来和他们的个性是属于蒲公英型还是兰花型有很大的关系。

造成孩子不同的性格有许多方面,比如孩子在家里的排行,孩子的性别,不同的基因,以及有关成长环境等等的影响。博伊斯教授在书中探讨了以上述元素大致可以把孩子分成蒲公英和兰花两种类型:顾名思义,蒲公英型的孩子比较粗线条,比较好养,如同中文说“这孩子皮实”,这类孩子趋向于容易融入,在大多数情况下都较容易取得成功;兰花型的孩子比较娇嫩,他们可能有潜力取得很出色的成绩,但如果没有在合适的环境中长大,没有得到足够的心理关照,他们成年后的生活可能会比普通人要面临更多的困难。

博伊斯教授特别注解说,把儿童分成蒲公英和兰花两种类型,并不是简单地把他们放进两个贴了标签的篮子里,严格来说,只有一部分儿童有特别明显的蒲公英型特征或兰花型特征,而大多数人是在这两个范围之间的。

压力测试

博伊斯教授的理论是从实验室开始的,他对儿童在不同状况下对压力的反应做测试。他发现兰花型的儿童特别敏感,对压力和困境表现得异常强烈,比如他们对高分贝的噪音的反应特别强烈,另外他们倾向于比较腼腆,在不熟悉的环境中比较沉默,回避。

谈到如何关照兰花型的儿童,博伊斯教授说,他研究时发现很有意思的一点,这些兰花型的儿童要么身体很好,要么很糟。他说,这些兰花型的儿童如果在密切关注他们身心健康,平和关爱的家庭环境和学校环境中长大,他们的身体状况会好很多。

谈到如何关照蒲公英型的儿童,博伊斯教授说,相对来说,父母即使有一些粗心失误,这些儿童也不会出大问题。在他研究的儿童中,蒲公英型儿童占总数的80%,这些儿童在压力状况下不会有太强烈的反应,他们的健康状况通常处于平均状况,通常他们也比较外向。

博伊斯教授自身的经历

在采访中,博伊斯教授告诉主持人说,他最初对这个主题有兴趣是多年前他在医院做住院医时,他注意到小病人的病历要么很薄,这一类小病人没有多少病史,而另一部分小病人有非常厚的病历,他们有许多健康问题。这些观察使得他对孩子的不同个性格外关注。

另外,博伊斯教授的家庭经历也让他对同样家庭条件但个性不同,在成年后命运大不相同格外关注,他的姐姐非常聪明,也和他一样读常青藤名校,但生活中却不断面临困难,后来患了精神分裂症,最后她自杀身亡。

他说,“从我的研究中我理解到,在支持和关照的状况下,这些兰花型儿童尽管有困扰的少儿时期,但在未来他们可以成为身体健康,事业特别有成就的人”。

博伊斯教授给家长的建议

博伊斯教授强调要把兰花型儿童和他(她)的其他兄弟姐妹区别对待,不少家长未必会细心地区分对待不同性格的孩子,其实这是很重要的一点。

要给孩子很多机会做想象游戏(Imaginative play ),同样关键的一点是让孩子学习如何和其他人打交道,学习社交技能会对敏感,害羞的内向孩子有很大帮助。

对待兰花型的儿童,最重要的一点是,是家长要学会掌握在正确的时间给他们一个推动,敦促鼓励他们去做一些他们完全有能力做的事,反之亦然,告诫他们什么事情最好不做。

RCI with The Current · CBC Radio

