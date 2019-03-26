特鲁多到 BC 省为选举造势

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多最近两天在 BC 省和马尼托巴省为选举造势。

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本周一（3月25日），特鲁多先是去了大温地区，之后前往温哥华岛的 Nanaimo 市，对参加补选的自由党候选人 Michelle Corfield 予以支持。

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Nanaimo-Ladysmith 选区的议员原来是新民主党（NDP）的 Sheila Malcolmson，Sheila Malcolmson 转入省级政坛，从而使该选区联邦议员的职位空缺，这一补选定于 5 月6日举行。

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在 BC 后，特鲁多前往马尼托巴省的温尼伯市，参加自由党的一个筹款活动。

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上周日晚，特鲁多在温哥华参加了对 Vancouver-Kingsway 选区自由党候选人的任命仪式。

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在今年10月的联邦大选中，将代表自由党参加该选区竞选的是 Tamara Taggart，她原来是私立电视台 CTV 的主播，有超过 20年的媒体经验。

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自 2008 年以来，Vancouver-Kingsway 选区的议员一直是新民主党的 Don Davies。

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（RCI with CBC， Radio Canada）

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