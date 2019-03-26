美关税让加拿大难批准自由贸易协议

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

过去几个月加拿大自由党政府高级官员不断发声敦促美国取消对加拿大钢铁和铝材产品征收的惩罚性关税，并说美国对加拿大钢材和铝材征收的惩罚性关税使得加拿大立法机构难以批准加美墨三国领导人在2018年11月底已经签署的新版北美大陆自由贸易协议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不公平

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国特朗普政府是在修改北美大陆自由贸易协议NAFTA的谈判期间以保护美国国家安全为理由对加拿大和墨西哥进入美国市场的钢铁和铝材产品开始征收惩罚性关税的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大外交部长Chrystia Freeland本周一在华盛顿会晤了美国首席贸易代表Robert Lighthizer之后对记者表示，美国继续对加拿大钢铝产品征收惩罚性关税让许多加拿大人无法认同新版北美大陆自由贸易协议，她与美国贸易代表Robert Lighthizer本次会晤重点讨论的问题是加拿大要求美国取消对加拿大钢铁产品进入美国市场征收的惩罚性关税；并说要想推进批准新版北美大陆自由贸易协议的立法进程，美国必须先取消对加拿大钢铁和铝材产品征收的惩罚性关税，对加拿大征收这种惩罚性关税既不公平、也没有法理依据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位负责加拿大与美国贸易谈判的加拿大外交部长说，如果说美国特朗普政府在北美大陆三国自由贸易谈判期间以保护美国国家安全为理由对加拿大和墨西哥的钢铁铝材产品征收惩罚性关税已经是没有道理，在加美墨三国已达成了新版北美大陆自由贸易协议之后继续这种惩罚性关税就更没有道理了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

踩刹车

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大自由党政府虽然在去年12月12日向联邦议会众议院提交了新版北美大陆自由贸易协议的文本，但并没有按照常规在议会会期的21个工作日之内把执政党要求议会通过北美自由贸易协议的法案文本提交给议会。换句话说，特鲁多的自由党政府在议会批准北美大陆自由贸易协议的立法程序中踩下了刹车。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政坛观察家们指出，在加拿大联邦议会六月底开始夏季休会、夏季休会后是联邦大选的情况下，要在联邦议会本届会期内走完批准北美大陆自由贸易协议的立法程序需要至少9个星期的时间，可以说是机会的窗口转瞬即逝。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到目前为止美国方面虽然不打算取消对加拿大和墨西哥进入美国市场的钢铁和铝材征收的惩罚性关税，但建议用进口定额绕开关税，也就是说给加拿大和墨西哥足够高的钢铁和铝材进入美国市场的配额，使得这两个国家的钢铁和铝材产品可以事实上免关税进入美国市场，但又限制了加拿大和墨西哥突然大举向美国市场倾销钢铁和铝材产品的可能性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

配额取代关税？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大和墨西哥都表示反对美国提出的上述定额建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在由民主党控制的美国国会也对新版北美大陆自由贸易协议有所保留，不急于开始审批的立法程序。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大和墨西哥都对美国征收钢铁和铝材惩罚性关税采取了报复性关税措施，对来自美国的农产品和消费品征收报复性关税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府从去年7月到今年三月底从上述对美国产品的报复性关税中得到至少10亿加元的额外收入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Janyce McGregor · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada