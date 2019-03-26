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美关税让加拿大难批准自由贸易协议

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 26 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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过去几个月加拿大自由党政府高级官员不断发声敦促美国取消对加拿大钢铁和铝材产品征收的惩罚性关税，并说美国对加拿大钢材和铝材征收的惩罚性关税使得加拿大立法机构难以批准加美墨三国领导人在201811月底已经签署的新版北美大陆自由贸易协议。

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不公平

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美国特朗普政府是在修改北美大陆自由贸易协议NAFTA的谈判期间以保护美国国家安全为理由对加拿大和墨西哥进入美国市场的钢铁和铝材产品开始征收惩罚性关税的。

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Sean Kilpatrick/Canadian Press

加拿大外交部长Chrystia Freeland本周一在华盛顿会晤了美国首席贸易代表Robert Lighthizer之后对记者表示，美国继续对加拿大钢铝产品征收惩罚性关税让许多加拿大人无法认同新版北美大陆自由贸易协议，她与美国贸易代表Robert Lighthizer本次会晤重点讨论的问题是加拿大要求美国取消对加拿大钢铁产品进入美国市场征收的惩罚性关税；并说要想推进批准新版北美大陆自由贸易协议的立法进程，美国必须先取消对加拿大钢铁和铝材产品征收的惩罚性关税，对加拿大征收这种惩罚性关税既不公平、也没有法理依据。

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这位负责加拿大与美国贸易谈判的加拿大外交部长说，如果说美国特朗普政府在北美大陆三国自由贸易谈判期间以保护美国国家安全为理由对加拿大和墨西哥的钢铁铝材产品征收惩罚性关税已经是没有道理，在加美墨三国已达成了新版北美大陆自由贸易协议之后继续这种惩罚性关税就更没有道理了。

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踩刹车

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特鲁多访问在里贾纳的 EVRAZ Regina 钢铁厂 / Michael Bell/Canadian Press

加拿大自由党政府虽然在去年1212日向联邦议会众议院提交了新版北美大陆自由贸易协议的文本，但并没有按照常规在议会会期的21个工作日之内把执政党要求议会通过北美自由贸易协议的法案文本提交给议会。换句话说，特鲁多的自由党政府在议会批准北美大陆自由贸易协议的立法程序中踩下了刹车。

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加拿大政坛观察家们指出，在加拿大联邦议会六月底开始夏季休会、夏季休会后是联邦大选的情况下，要在联邦议会本届会期内走完批准北美大陆自由贸易协议的立法程序需要至少9个星期的时间，可以说是机会的窗口转瞬即逝。

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到目前为止美国方面虽然不打算取消对加拿大和墨西哥进入美国市场的钢铁和铝材征收的惩罚性关税，但建议用进口定额绕开关税，也就是说给加拿大和墨西哥足够高的钢铁和铝材进入美国市场的配额，使得这两个国家的钢铁和铝材产品可以事实上免关税进入美国市场，但又限制了加拿大和墨西哥突然大举向美国市场倾销钢铁和铝材产品的可能性。

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收听

配额取代关税？

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但加拿大和墨西哥都表示反对美国提出的上述定额建议。

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现在由民主党控制的美国国会也对新版北美大陆自由贸易协议有所保留，不急于开始审批的立法程序。

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加拿大和墨西哥都对美国征收钢铁和铝材惩罚性关税采取了报复性关税措施，对来自美国的农产品和消费品征收报复性关税。

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加拿大联邦政府从去年7月到今年三月底从上述对美国产品的报复性关税中得到至少10亿加元的额外收入。

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RCI with Janyce McGregor · CBC News

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