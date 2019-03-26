房贷利率走低未必是好消息

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一些加拿大买房者和续签房贷的房主们高兴的发现房贷利率不但停止上升而且开始下降。

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比如，皇家银行分别在3月1日和3月13日两次下调其五年期固定房贷利率，把其降到现在3.49%的水平。

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其他加拿大商业银行也纷纷跟进，甚至降得更低。比如，HSBC就将其5年期固定房贷利率下调到3.24%的水平。

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房贷利率走低虽然让房奴们高兴，但对经济发展来说却不是好消息。

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金融专家们指出，房贷利率下降背后的主导因素是债券市场收益率下降，比如加拿大联邦政府发行的5年期债券的收益率是1.45，这是2017年夏天以来首次低于1.5%。

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而债券市场收益率掉头向下并持续和明显走低在绝大多数情况下预示着经济衰退就要来临；因为债券收益率所以走低是因为投资者预期经济走势会恶化。

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实际上加拿大过去几个月已经出现了GDP负增长的情况；美国经济也出现疲软迹象。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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