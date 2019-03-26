加拿大国税局网站瘫痪1天后恢复运行

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在加拿大进入纳税季节和越来越多的纳税人上网报税的情况下，星期一加拿大国税局网站的瘫痪给不少加拿大人带来了不便。

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从星期天晚上开始一些国税局网站用户已经发现国税局的网站无法正常工作。

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加拿大广播公司报道说，星期一白天大部分时间加拿大国税局网站的个人登录网页、公司登录网页、报税网页NETFILE都处于瘫痪状态，直到下午晚些时候国税局的网站才恢复运行。

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加拿大国税局星期一下午5点35分通过推特发布消息证实其网站恢复运行，并说造成星期一国税局网站瘫痪的原因是电脑硬件出了问题。

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加拿大纳税人向国税局报送2018年所得税税表的截止日期是4月30日，国税局网站出现故障不能作为纳税人逾期拖延报税的理由。

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