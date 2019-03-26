(Graham Hughes/Canadian Press)

魁北克省将禁止公立学校的校长和教师佩戴宗教标志

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 26 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

消息人士告诉加拿大广播公司，魁北克省 CAQ 政府即将提交的一个有关禁止公职人员佩戴宗教标志的法案将比最初的预期更进一步。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周四提交法案

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报道说，魁省政府本周四将在省议会提交这一法案，魁北克省公立学校的校长和教师都将被禁止佩戴或穿戴头巾 hijab 和 kippa 等宗教标志。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

istock

报道说，魁北克省政府对宗教服装限制的适用范围进一步扩大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

熟悉这一立法的消息人士称，任何可以携带武器的公职人员都不能佩戴宗教标志。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这不仅包括警察，还包括法院警员、保镖、监狱看守以及野生动物保护领域的官员，法官和检察官也将被包括在内。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Grandfather Clause

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Jacques Boissinot/Canadian Press)

加拿大广播公司报道说，该法案中还将包含一项 “祖父条款” （grandfather clause），允许约 500 名公立部门的雇员被豁免在新规定之外，继续按照旧规定来佩戴其宗教标志。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省 CAQ 政府的核心小组在是否应包括 “祖父条款”的问题上存在分歧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

消息人士称，包括移民部长西蒙·乔林-巴雷特（Simon Jolin-Barrette）在内的大蒙特利尔的省议员们支持将其纳入法案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但来自魁北克市和魁北克省偏远地区的省议员予以反对。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CAQ 希望获得反对党支持

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo: La Presse canadienne / Jacques Boissinot

加拿大广播公司报道说，将于周四提交的版本，关于宗教服装的规定远远超出了 Bouchard-Taylor 报告中提出的建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Bouchard-Taylor 报告基于2007年至2008年期间进行的一次公开调查，建议禁止执法人员佩戴宗教信仰的标志，但当时并没有建议把教师或校长包括在内。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CAQ 政府表示，该法案将会获得反对党 –  魁北克人党 Parti Québécois 的支持，魁省省长弗朗索瓦·勒格特 （François Legault ）还认为，魁省的大多数人将支持这项立法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔校长协会

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

iStock / noipornpan

蒙特利尔校长协会（FMEA）对宗教标志的禁令延伸到校长表示欢迎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但这一协会认为该禁令也应适用于受政府补贴的私立学校，不仅局限在公立学校。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在接受加拿大广播公司的采访时，FMEA 的主任海伦·布达吉斯（ Hélène Bourdage）表示，实际上在法语公立学校中系统中几乎没有教职人员佩戴宗教标志。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，问题在于政府对待私人学校和公立学校的差异，这个问题上应该一视同仁，而不是采取两种不同的措施。“

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with CBC / Radio Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Algérie : le président Bouteflika inapte à gouverner selon le chef d'état-major de l'armée

RCI | English

Aid groups call for ramp-up in assistance to countries hit by Cyclone Idai

RCI | Español

El Lejano Norte en pleno Montreal

العربية | RCI

الجزائر: إلى أين يتجه الوضع بعد إعلان الجيش تخليه عن بوتفليقة؟