魁北克省将禁止公立学校的校长和教师佩戴宗教标志

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消息人士告诉加拿大广播公司，魁北克省 CAQ 政府即将提交的一个有关禁止公职人员佩戴宗教标志的法案将比最初的预期更进一步。

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本周四提交法案

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报道说，魁省政府本周四将在省议会提交这一法案，魁北克省公立学校的校长和教师都将被禁止佩戴或穿戴头巾 hijab 和 kippa 等宗教标志。

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报道说，魁北克省政府对宗教服装限制的适用范围进一步扩大。

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熟悉这一立法的消息人士称，任何可以携带武器的公职人员都不能佩戴宗教标志。

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这不仅包括警察，还包括法院警员、保镖、监狱看守以及野生动物保护领域的官员，法官和检察官也将被包括在内。

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Grandfather Clause

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加拿大广播公司报道说，该法案中还将包含一项 “祖父条款” （grandfather clause），允许约 500 名公立部门的雇员被豁免在新规定之外，继续按照旧规定来佩戴其宗教标志。

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魁省 CAQ 政府的核心小组在是否应包括 “祖父条款”的问题上存在分歧。

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消息人士称，包括移民部长西蒙·乔林-巴雷特（Simon Jolin-Barrette）在内的大蒙特利尔的省议员们支持将其纳入法案。

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但来自魁北克市和魁北克省偏远地区的省议员予以反对。

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CAQ 希望获得反对党支持

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加拿大广播公司报道说，将于周四提交的版本，关于宗教服装的规定远远超出了 Bouchard-Taylor 报告中提出的建议。

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Bouchard-Taylor 报告基于2007年至2008年期间进行的一次公开调查，建议禁止执法人员佩戴宗教信仰的标志，但当时并没有建议把教师或校长包括在内。

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CAQ 政府表示，该法案将会获得反对党 – 魁北克人党 Parti Québécois 的支持，魁省省长弗朗索瓦·勒格特 （François Legault ）还认为，魁省的大多数人将支持这项立法。

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蒙特利尔校长协会

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蒙特利尔校长协会（FMEA）对宗教标志的禁令延伸到校长表示欢迎。

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但这一协会认为该禁令也应适用于受政府补贴的私立学校，不仅局限在公立学校。

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在接受加拿大广播公司的采访时，FMEA 的主任海伦·布达吉斯（ Hélène Bourdage）表示，实际上在法语公立学校中系统中几乎没有教职人员佩戴宗教标志。

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她说，问题在于政府对待私人学校和公立学校的差异，这个问题上应该一视同仁，而不是采取两种不同的措施。“

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（RCI with CBC / Radio Canada）

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