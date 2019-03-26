中国取消第二家加拿大油菜籽公司的出口中国许可证

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中国方面取消了第二家加拿大油菜籽公司出口中国的许可证。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据本星期二（3月26日）消息，总部设在萨斯喀彻温省里贾纳市的Viterra公司出口中国的许可证被中方取消，该公司是加拿大油菜籽出口的主要公司之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本月早些时候，另一家加拿大公司理查森国际公司（Richardson International） 被中国方面吊销了出口中国许可证。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国海关方面说大连港和南宁港发现Viterra公司的油菜籽含有和理查森国际公司的油菜籽同样的病原体和害虫。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前Viterra公司还没有对加拿大广播公司就本消息的问询做出答复。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上星期，加拿大油菜籽委员会称，从全加拿大范围来看，中国的订单大幅下降。在华为首席财务官孟晚舟被加拿大应美国要求拘捕后，中国开始以质量问题禁止加拿大油菜籽进入中国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大是全球最大的油菜籽出口国，其中大约40%是出口到中国，加拿大对中国的油菜籽年出口价值约在27亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Pete Evans · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada