魁省出租车司机继续示威，阻碍魁北克城交通

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魁北克省的出租车司机星期二（3月26日）继续举行示威活动，抗议省政府的 17 号法案。

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星期二司机们聚集到魁北克市，清晨时分从 Sainte-Foy 的一个停车场出发，慢速行驶，穿过魁北克市市区，汇聚到省议会大厦前。

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出租车的抗议活动导致魁北克城在交通高峰期间出现严重拥堵，致使有些需要通过市中心的人上班迟到一个小时。

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周二下午，出租车行业的代表计划在蒙特利尔市与省交通部长 François Bonnardel 举行会晤，抗议省政府解除对出租车行业的管制以及废除昂贵的出租车许可证。

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加通社报道说，到时司机们可能会在举行会议的交通部大楼外抗议。

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出租车司机周一举行的抗议活动导致蒙特利尔市中心和机场附近出现严重拥堵。

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在持续了 12 小时的 “罢工” 期间，出租车司机们鸣喇叭、挥动抗议标志，扰乱交通。

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出租车司机们的抗议方式引发了许多蒙特利尔上班族的气愤。

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（RCI with CBC）

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