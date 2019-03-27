阿尔伯塔省政府承诺每年拨款 9 千万，减少手术等候时间

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阿尔伯塔省省长、省新民主党 NDP 领袖雷切尔·诺特利 （Rachel Notley）承诺，若能在 4 月16日的省选中连任，省政府每年将额外拨款9000万加元，缩短手术和急诊患者的等候时间。

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她说，按照省新民主党政府的计划，今后3 年内将有近4万名阿尔伯塔人缩短等候做癌症、心脏和白内障手术的时间。

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她说，这些策略将确保更好地照顾阿省，以便他们能够愈合，重新站起来，更快地回家。”

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诺特利的竞争对手、阿省联合保守党 UCP 的领袖杰森·肯尼 （ Jason Kenney）则表示，他不会削减医疗预算，但会减少行政重叠。

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联合保守党承诺，要在医疗保健政策上更具普遍性和全面性，提供效率，增加便利性。

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UCP 还承诺，将对阿尔伯塔省的卫生领域进行全面审查，把资金从行政转到一线服务部门。

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（RCI with CBC）

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