加司法机构研究特朗普是否干涉了孟晚舟案

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美国总统特朗普对华为公司首席财务官孟晚舟在加拿大被捕并等待美国提出引渡要求的事件公开发表的评论，让加拿大司法部官员和律师不得不花费时间加以研究，以确认这是否构成了政治干预孟晚舟引渡案的问题。

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美国司法机关指控孟晚舟涉嫌金融欺诈、帮助华为公司绕开禁运令与伊朗做生意；并请求加拿大警方帮助拘捕孟晚舟。

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特朗普讲话

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加拿大应美国司法机关的要求12月1日在加拿大温哥华国际机场拘捕了在那里转机的中国华为公司首席财务官孟晚舟后，美国总统特朗普12月11日接受了路透社的独家采访；在被问到他是否会介入孟晚舟问题时特朗普回答说，只要是对美国有好处的事情他都会去做，美国和中国正在进行有史以来最重要的贸易谈判，如果是对国家安全有利的事情、如果他认为有比要、他肯定会介入孟晚舟事件。

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特朗普的上述讲话被媒体报道后，不少司法专家和政治评论家感到吃惊，因为这不是美国总统应该公开讨论的事情。

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加拿大外交部长Chrystia Freeland曾经就此向美国国务卿蓬佩奥表达了不满。

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司法独立？

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中国政府也以特朗普上述讲话为理由说美国要加拿大帮助逮捕华为公司首席财务官孟晚舟完全是政治阴谋，是无视国际法规的行为；并要求加拿大政府在孟晚舟问题上不要做美国的帮凶，必须立即释放孟晚舟。

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加拿大自由党政府总理特鲁多的回答是，加拿大是法治国家，他的政府在孟晚舟被拘捕等待引渡的问题上不能干涉司法独立和司法公正。

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但在加拿大和国际媒体报道了特鲁多总理办公室高级助手和政府高官在SNC-Lavalin行贿案问题上涉嫌干涉司法公正的问题后，中国官方媒体用这个例子说明加拿大的所谓司法独立不过是个笑柄。

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加拿大广播公司根据政府信息公开法案得到的信息显示，加拿大司法部准备的孟晚舟引渡案件分析概要中有专门一个章节讲的是特朗普对孟晚舟事件发表的评论，这一章节的标题是“特朗普总统对路透社的讲话”。

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澄清

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虽然这份长达123页的文件在提供给媒体前已经做了不少删节，但还是可以看到美国司法部官员对特朗普上述讲话进行的澄清。

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比如，美国司法部部长助理John Demers在国会山作证时说，如果华为公司首席财务官孟晚舟被引渡到美国，她会受到刑事犯罪起诉；美国司法部坚持以事实为依据、以法律为准绳的办案原则，其他国家应该明白美国司法部不是搞贸易的工具。

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温哥华移民律师Richard Kurland说他一点都不奇怪加拿大司法部在研究特朗普上述讲话对孟晚舟引渡案的影响，因为美国总统根本就不应该评论司法引渡案件；可特朗普就这么公开发表了评论，他的讲话肯定会被孟晚舟的律师用来作为孟晚舟引渡案受到政治目的左右的证据，要求庭审法官拒绝把孟晚舟引渡给美国司法当局。

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RCI with Katie Simpson, Philip Ling · CBC News

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