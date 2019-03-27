议会道德操守委员会拒查兰万灵案丑闻

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加拿大联邦议会执政党自由党议员占多数的道德操守委员会投票否决反对党提出的对特鲁多政府在SNC-Lavalin行贿案涉嫌干涉司法公正的问题进行调查的动议。

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道德操守委员会的一位自由党议员在投票后表示，应该等等看前联邦司法部长兼总检察长Jody Wilson-Raybould向众议院司法委员会提交的书面陈述后再做出道德操守委员会是否应该启动调查的决定。

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上个星期，自由党议员占多数的联邦议会司法委员会也投票反对继续对特鲁多政府在SNC-Lavalin行贿案涉嫌干涉司法公正的问题继续进行调查。

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联邦议会反对党保守党和新民主党都指责特鲁多自由党政府在采取一切可能的手段掩盖真相、阻止对司法干涉SNC-Lavalin行贿案丑闻的调查；强烈要求特鲁多解除封口令、让Jody Wilson-Raybould自由谈论她被解除司法部长职务、调任退伍军人事务部长和随后辞职期间发生的事情。

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但自由党政府总理特鲁多则继续拒绝完全解除Jody Wilson-Raybould的封口令，说他的政府让Jody Wilson-Raybould在议会司法委员会作证时自由谈论她担任司法部长期间的事情已经是没有先例的透明化举动。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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