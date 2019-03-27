被绑架中国留学生安全现身白求恩故乡

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加拿大警方证实，星期六被4名蒙面人在高档公寓楼地下车库绑架的中国大陆留学生Wanzhen Lu在多伦多以北约2百公里的Gravenhurst镇安全现身。

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据报道，Gravenhurst镇的一位房主星期二晚上打电话告诉警方说，一位华裔青年男子晚上9点钟左右敲他的房门求救。

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警方赶到后认证该华裔男青年就是被绑架失踪的22岁中国留学生Wanzhen Lu，带他去附近医院检查后证实他身体状况良好、只受了点轻伤。

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安大略省的Gravenhurst是被中国前领导人毛泽东称作伟大国际主义战士的白求恩医生的故乡。

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警方还告诉媒体说，早些时候被拘捕的一位35岁男子已经被警方无条件释放、而且不会面临任何起诉，警方没有对此提供更多的细节；不过警方强调，涉嫌绑架的那四位蒙面男子仍然在逃，呼吁民众提供线索帮助警方破案。

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警方没有透露中国留学生Wanzhen Lu被绑架的原因。

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警方向加拿大广播公司证实，Wanzhen Lu开过包括兰博基尼、劳斯莱斯、路虎等多辆豪车。

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