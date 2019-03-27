面对中国停购， 加拿大油菜籽农场主进退两难

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加拿大广播公司网站星期三发表记者Bartley Kives的文章，比较详细地分析了中国停购油菜籽对加拿大两个省份的影响。

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中国以加拿大油菜籽质量有问题为理由，取消了理查森国际公司的油菜籽出口许可证，这种明显的报复已经令很多加拿大人惊愕。现在中国又以同样理由终止与Viterra公司的油菜籽购买合同，进一步加剧了人们的担忧。即：加拿大作为世界最大的农产品出口国之一， 现在成了亚洲超级大国和美国之间不稳定关系的牺牲品。

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加拿大总共有4.3万个农场是以种植油菜籽为主。主要集中在两个省。其中萨斯克彻温省有2.3万个，中国禁运的的第二个加拿大公司就来自该省。该省油菜籽产业委员会的负责人翠西·布劳顿（Tracy Broughton）说，油菜籽农场主们都非常失望。如果这种情况继续下去，不仅将会给农场主造成更大损失，也会损害到全省的经济”。

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临近的曼尼托巴省有约2万个油菜籽农场，但油菜籽种植面积所占的比例超过其他任何作物多，每年油菜籽生产和加工的总值约为42亿加元，因此很难消化中国停购造成的损失。

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加拿大油菜籽委员会是全国油菜籽产业的民间联合会组织。该组织说，从目前的情况看，中国停购加拿大的油菜籽，更像是一场边缘政治游戏，而不是直接的贸易争端。大家心里都明白，加拿大油菜籽生产商和中国买家之间互相需要，因此出现目前的状况明显不合逻辑。

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加拿大是世界上最大的油菜籽生产国，也是迄今为止最大的油菜籽出口国。与此同时，中国购买加拿大油菜籽的数量超过了另外三个市场：美国、墨西哥和日本。

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加拿大油菜籽委员会总裁吉姆·艾弗森（Jim Everson）表示：“这不仅仅是销售市场的问题，我们真的需要理解油菜籽对我们国家的重要性”。

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他说，加拿大难以承受中国市场带来的的损失。这种损失来自两个方面。“我们的油菜籽加工行业本来已经开足马力。现在则要被迫停下来。另一方面，现在油菜籽价格每吨下降约20美元，还不足以说服农场主们改种其他作物”。

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艾弗森说，我们一直以来非常注重加拿大产品的全球声誉。希望中国尽早公布对油菜籽的质量调查结果。

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“无论如何，我们需要尽快解决这个问题，因为我们不希望其他全球市场在加拿大油菜籽品质方面有不好印象”。

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这位总裁从他的角度仍然期望中国停购加拿大油菜籽确实是因为出现了质量问题。但更多的加拿大人并不是这么看。

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曼尼托巴大学阿斯珀商学院供应链管理教授保罗·拉尔森（Paul Larson）说：“多年来，中国与加拿大之间曾发生一些争执，但并没有出现如此深入地试图通过贸易禁运或贸易制裁来伤害对方”。

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虽然加拿大面临贸易争端并不陌生，以前也曾有过与美国之间就木材贸易的争端， 现在也正面对美国对加拿大钢铝制品征收高关税。 但这些都与中国停购加拿大油菜籽不一样。有一种观点认为，中国正试图想教教加拿大如何处理与美国的关系。

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曼尼托巴省农业部长拉尔夫·艾希勒（Ralph Eichler）周二在接受采访时表示，“这更像是中国政府的政治伎俩。其实我们明确知道他们需要我们的油菜籽，他们也会有一天礼貌地再回来”。

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艾希勒表示，中国以前每年需要500万吨的加拿大菜籽油。现在考虑这场争端对曼尼托巴的会产生多大影响还为时尚早。他认为，最简单的办法是尽快结束它。

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他说，总理贾斯汀·特鲁多正在考虑派出一个高级贸易代表团到中国，他希望能够参加其中。“ 我们知道与中国之间并没有很牢固的关系。显然，如果我们按他们的希望去做，他们就不会对我们这样”。

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对于油菜籽生产行业面临的两个主要问题，这位农业部长说，加拿大可以尽一切可能通过加工来消化滞销的油菜籽。“但我们意识到了，我们可以施以援手，但要真正解决问题恐怕不容易。尤其是让农场主们改种其他作物会很困难，那不是一个小数目，是产量超400万吨的油菜籽种植面积”。

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这位农业部长说，曼尼托巴正计划鼓励更多的油菜籽加工。 同时他也说，这次与中国的油菜籽争端也凸显了曼尼托巴种植农作物应该多样化的必要性。当然这很难在一夜之间转变过来。

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查尔斯·福西（Charles Fossay）是曼尼托巴省星巴克地区的油菜籽农场种植协会总裁。他说，现在离播种时间还有大约六个星期， 已经不大可能再让计划种植油菜籽的农场主改种其他作物了。

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