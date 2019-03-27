加拿大红十字会组建紧急救援医疗队前往莫桑比克

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加拿大红十字会组建了一只医疗救急团队，将派往非洲国家莫桑比克，帮助缓解飓风灾害后那里发生的人道危机。

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两个多星期前，非洲东南部发生毁灭性的飓风灾害。热带气旋伊达横扫津巴布韦、马拉维和莫桑比克。三个国家共有760多人遇难，莫桑比克遭受的打击最为严重，有417人死亡。

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飓风将很多住房刮倒，莫桑比克3000万人口中大约有200万人流离失所，需要紧急救助。联合国儿童基金会估计，其中有上百万儿童。

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加拿大政府在上周六宣布将为莫桑比克提供人道主义捐款360万美元， 并捐赠一些救灾物资， 包括蓬帆布，活动房， 蚊帐及毯子。

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红十字会的医疗救急团队由25人组成，周二一天他们在渥太华参加非洲灾区情况通报会，星期三出发前往莫桑比克。

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渥太华护士詹娜·爱奇逊（Jenna Atchison）应召加入医疗救急团队。她被要求在48小时内安排好一切，包括安排好家里的事，与工作的医院请好假。她对CBC新闻说：“我没有丝毫的犹豫。我知道，如果我们遇到同样的情况，其他国家和人们也会来帮助我们”。

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爱奇逊和其他志愿者将每人携带一个装衣服的箱子和一个相同尺寸的黑色塑料盒，里面装满必需品 – 食品配给，帐篷，橡胶靴，卫星电话和野外医学手册。

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红十字会高级运营经理彻兰·利弗拉（Chiran Livera）表示，加拿大红十字会为突发灾难准备了这些救援箱。“我们知道灾区手术需求非常大。加拿大救急团队将被部署到贝拉中心医院，那里有七个手术室目前正在运行。

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红十字会25名医疗专业人员将和救灾物资一起，登上一架红十字会租用的波音747宽体客机大型货机，从多伦多起飞前往莫桑比克。飞机上还装载着为救援队配备的补给品和救援车。

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加拿大红十字会的紧急救援队将在莫桑比克工作4个月，每个月更换一批新队员。

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