魁北克天主教区开始全面调查几十年来教会发生的性丑闻事件

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魁北克天主教区已经任命一名退休法官，系统调查过去70年来到底有多少未成年人遭到神职人员性侵犯。

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天主教会周三发表的一份声明说，教区大主教已经委托退休法官安妮 – 玛丽·特拉昂（Anne-Marie Trahan）对包括蒙特利尔在内的五个教区的历史及档案进行全面审核。

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特拉昂女士曾任魁北克省高等法院法官，她会针对1950年以来所发生的神职人员性侵犯未成年人的事件进行全面调查，不仅要查清数量，还要确认性质。

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声明中说，教区大主教克里斯蒂安·莱皮涅（Christian Lepine）看到梵蒂冈2月份召集130多个国家的主教开会讨论如何应对性丑闻，美国、澳大利亚等国家开始清查历史上神职人员涉嫌性丑闻的事件，遂决定在魁北克也展开历史调查。他找到特拉昂女士，希望她帮助查明真相，将过去那些事昭告天下。而具体的调查工作将于今年9月开始。

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由于审查的范围涵盖五个教区，包括这些教区的所有宗教服务机构，因此预计将需要两年的时间。

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特拉昂女士提出的要求是教区必须配合她，允许她调阅所有相关材料。在得到教会确认后她接受了这个任务。

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魁北克教区辅助主教之一托马斯·多德（Thomas Dowd）将作为助手参与审查工作。他说，这个过程可以揭露出那些一直保密的案件，以确保伸张正义。

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多德说，蒙特利尔一位叫布赖恩·鲍彻（Brian Boucher）的神父周一已经因性侵罪被判入狱8年。“如果有任何新的投诉，我们希望能够做出准确的反应。我们要重新开始”。

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审查预计将持续18至24个月。最终报告将公布于众。

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