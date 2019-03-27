加拿大今年 1 月贸易赤字缩小

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加拿大今年1月份的贸易逆差缩小，低于2018年底创下的 “最高纪录”。

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加拿大统计局周三 （3月27日）报道说，1 月的国际贸易逆差下滑至 42 亿加元，主要原因是加拿大的石油出口增加。

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统计局在周三还修订了去年 12 月的贸易数据，去年 12 月的贸易逆差为 48 亿加元。

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报告说，1 月份加拿大的进口增加了1.5%，但出口增长了几乎两倍，这就是逆差缩减的原因。

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在连续 5 个月下降后，加拿大的能源出口在1月增长了 14%，达到 71 亿加元，其中大多数是石油，自 2018 年底以来，石油价格已经反弹了超过三分之一。

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尽管加拿大与世界其他地区之间存在贸易逆差，但与美国继续是贸易顺差，今年 1 月加拿大和美国之间有 16 亿加元的贸易顺差。

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（RCI with CBC）

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