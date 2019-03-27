(Robert Short/CBC)

哈利法克斯市黑人被警察截停的几率是白人的 6 倍

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 27 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

本周三 （3月27）日发布的一个的新报告发现，在大西洋沿岸的哈利法克斯市，警方在进行街头抽查时，黑人被抽查的几率是白人的 6 倍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

黑人最容易被警察盯上

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这份报告由多伦多大学 （University of Toronto ）的犯罪学教授斯科特·沃特利 （Scot Wortley） 撰写，他的调查发现，在哈利法克斯市，在警方进行的随机抽查中，被截停可能性最高的是黑人男性，其次是阿拉伯男性，之后是黑人女性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC

这份长达 180 页的报告还发现，街头抽查的做法对新斯科舍省的黑人社区产生了负面影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告说，接受调查的黑人社区的成员表示，他们害怕警察，觉得自己容易成为警察的目标，容易受到警方的粗暴对待。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

黑人社区还表示，过去 20 年来，警方对黑人的态度没有明显改善。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo : Getty Images / Andrey Popov

黑人更可能受指控

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈利法克斯市皇家骑警于2017年1月份公布的一份报告中发现，在2016年的前10个月中，警方进行的1,246次街头抽查中，41% 截停的是黑人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个数据出来后，新斯科舍省人权委员会 （ Nova Scotia Human Rights Commission）专门聘请多伦多大学的斯科特·沃特利教授来进行独立调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈利法克斯地区警察局 （Halifax Regional Police）的数据还显示，在2005年至2016年期间，大约有37,000人在街头被抽查，其中近4,100人是黑人，占11%，而黑人在全市人口的比例是3.59% （2011年人口普查）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沃特利的报告还说，在同一时期内，哈利法克斯黑人男性中有30% 的人被指控犯罪，而白人男性被指控犯罪的比例是6.8%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沃特利说，这意味着黑人比白人更有可能因同样的行为受到指控。例如，在与大麻有关的犯罪中，黑人男性受到指控的几率是白人男性的 4倍，但并没有证据表明黑人比白人更多地用大麻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，警察的街头抽查导致执法信任受到侵蚀，破坏了整个刑事司法系统的合法性，很明显，街头抽查的后果 “显然超过了预防犯罪的好处” 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

街头抽查率

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Brett Ruskin (CBC )

这份报告发现，在整个加拿大，多伦多的警方街头抽查率最高，哈利法克斯排在第二位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈利法克斯地区的警察进行街头抽查的机率跟埃德蒙顿和卡尔加里的差不多，但比蒙特利尔、温哥华、渥太华的警察要多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

斯科特·沃特利提出了一些建议，包括禁止警方进行街头抽查，或监管警察的街头抽查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

近年来，哈利法克斯市警方进行街头抽查的次数不断减少，但沃特利表示，在被截停的人中，仍然是少数族裔占了过高的比例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Portrait de l’itinérance au Québec

RCI | English

Chinese officials pressured Canadian university to cancel event with Uighur activist

RCI | Español

Piden fin de controles policiales callejeros en Halifax

العربية | RCI

مؤتمر في جامعة مونتريال حول "الإسلاموية والعنف"