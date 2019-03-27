哈利法克斯市黑人被警察截停的几率是白人的 6 倍

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本周三 （3月27）日发布的一个的新报告发现，在大西洋沿岸的哈利法克斯市，警方在进行街头抽查时，黑人被抽查的几率是白人的 6 倍。

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黑人最容易被警察盯上

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这份报告由多伦多大学 （University of Toronto ）的犯罪学教授斯科特·沃特利 （Scot Wortley） 撰写，他的调查发现，在哈利法克斯市，在警方进行的随机抽查中，被截停可能性最高的是黑人男性，其次是阿拉伯男性，之后是黑人女性。

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这份长达 180 页的报告还发现，街头抽查的做法对新斯科舍省的黑人社区产生了负面影响。

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报告说，接受调查的黑人社区的成员表示，他们害怕警察，觉得自己容易成为警察的目标，容易受到警方的粗暴对待。

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黑人社区还表示，过去 20 年来，警方对黑人的态度没有明显改善。

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黑人更可能受指控

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哈利法克斯市皇家骑警于2017年1月份公布的一份报告中发现，在2016年的前10个月中，警方进行的1,246次街头抽查中，41% 截停的是黑人。

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这个数据出来后，新斯科舍省人权委员会 （ Nova Scotia Human Rights Commission）专门聘请多伦多大学的斯科特·沃特利教授来进行独立调查。

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哈利法克斯地区警察局 （Halifax Regional Police）的数据还显示，在2005年至2016年期间，大约有37,000人在街头被抽查，其中近4,100人是黑人，占11%，而黑人在全市人口的比例是3.59% （2011年人口普查）。

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沃特利的报告还说，在同一时期内，哈利法克斯黑人男性中有30% 的人被指控犯罪，而白人男性被指控犯罪的比例是6.8%。

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沃特利说，这意味着黑人比白人更有可能因同样的行为受到指控。例如，在与大麻有关的犯罪中，黑人男性受到指控的几率是白人男性的 4倍，但并没有证据表明黑人比白人更多地用大麻。

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他说，警察的街头抽查导致执法信任受到侵蚀，破坏了整个刑事司法系统的合法性，很明显，街头抽查的后果 “显然超过了预防犯罪的好处” 。

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街头抽查率

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这份报告发现，在整个加拿大，多伦多的警方街头抽查率最高，哈利法克斯排在第二位。

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哈利法克斯地区的警察进行街头抽查的机率跟埃德蒙顿和卡尔加里的差不多，但比蒙特利尔、温哥华、渥太华的警察要多。

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斯科特·沃特利提出了一些建议，包括禁止警方进行街头抽查，或监管警察的街头抽查。

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近年来，哈利法克斯市警方进行街头抽查的次数不断减少，但沃特利表示，在被截停的人中，仍然是少数族裔占了过高的比例。

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（RCI with CBC ）

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