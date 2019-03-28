移民部农民工移民项目下半年开始

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加拿大食品农业行业欢迎联邦政府新预算中列出的招聘外国农业工人的项目，希望这一为期三年的试点项目能够帮助解决加拿大食品农业目前由于缺乏能够全年工作的农业工人而发展受阻的问题。

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季节工

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加拿大依靠自然环境的传统蔬菜和水果农业在收获季节需要大量的短期农业工人，靠近大西洋海岸线地区的海产品加工厂每年春夏秋季节也需要大量的水产品加工厂工人。这些季节性农工和季节性水产品加工厂工人中有不少来自外国。过去这些外国短期劳工主要来自墨西哥、海地和菲律宾，近年来来自中国的季节性工人也开始增加。

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加拿大温室大棚农业食品业是加拿大农业中近年来发展最快的一个行业，加拿大南部平坦的农业地区种植蔬菜的温室大棚如雨后春笋般不断涌现。但加拿大联邦政府已经实行多年的招收季节性外国劳工的项目却显得赶不上变化，无法为快速发展的温室大棚农业提供能够多年工作的外国农业工人。

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长期农工

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为解决这个问题，加拿大自由党联邦政府在今年公布的预算案中提出了一个实验性方案，在今后三年招聘非季节性、全年工作的外国劳工，并方便这些外国农业工人取得加拿大移民身份，免除他们每年要向移民部申请延长工作签证的麻烦。这一试点项目一年接收的农工移民名额是2750人。

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加拿大移民部证实，这一非季节性农业工人的移民试点项目将在2019年晚些时候推出，但没有给出具体的项目启动时间。

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加拿大农业联合会Canadian Federation of Agriculture (CFA)主席Mary Robinson指出，不解决非季节性农业和食品加工行业工人短缺的问题，许多本来会来加拿大的投资就会望而却步。根据2014的数字，加拿大农业食品行业短缺至少2万6千名工人，失去了15亿加元的经济机会。

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严重短缺

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加拿大农业联合会说，那些在屠宰场全年工作的工人和在温室蘑菇农场全年工作的工人都属于非季节性农业食品行业工人，那些愿意在这些地方工作的外国人能够受惠于加拿大联邦政府新推出的工作移民项目。

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据加拿大肉食业理事会的估算，加拿大肉食加工厂短缺至少1700名工人。

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加拿大农业劳工资源理事会的测算则显示，到2025年加拿大农业食品行业会短缺11万4千名农业工人。

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研究加拿大外国劳工问题的专家认为，为愿意来加拿大长期从事食品农业工作的外国人提供移民身份还可以有另外一个好处，这就是有助于保护外国农业工人的权益。

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外国季节性农业工人由于其工作签证是短期的、而且受限于一个雇主，这使短期外国劳工处于弱者地位，造成他们不敢对来自雇主的压力和欺负进行维权。而如果有了移民身份他们不但会比较有信心地维护自己的权益、而且可以获得更多社会项目的帮助。

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RCI with Jordan Gowling · CBC News

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