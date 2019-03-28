前司法部长新证词已交议会司法委员会

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府前司法部长兼总检察长Jody Wilson-Raybould星期三将其书面证词和有关的电子邮件、备忘录、通话记录呈交给联邦议会司法委员会，以进一步说明她在SNC-Lavalin公司涉嫌行贿的司法案件上受到来自特鲁多政府高级官员干涉的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于Jody Wilson-Raybould的书面证词用英语写就，所以先要翻译成法语、并覆盖掉电子邮件地址、电话号码等隐私信息才能公布。预计联邦议会司法委员会最早要在星期五才能公布这些文件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然Jody Wilson-Raybould一个月前已经在联邦议会司法委员会作证四个多小时，陈述了她为什么认为特鲁多政府高级官员在SNC-Lavalin问题上干涉了司法程序；随后特鲁多的前秘书长和枢密院秘书长都在司法委员会作证反驳Jody Wilson-Raybould的指责，说他们认为特鲁多政府高级官员们不过是按照正常程序向司法部长提供更多的信息供其做决定时参考。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jody Wilson-Raybould要求议会司法委员会给她机会对这些相反的证词做出自己的回应，但自由党议员占多数的议会司法委员会投票决定结束司法委员会的听证调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这种情况下，Jody Wilson-Raybould采取了提交书面证词的办法为自己争取说话的机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Kathleen Harris · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada