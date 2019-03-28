加拿大招外国护理工却让中介大赚其钱

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加拿大不少省市的公费医疗系统缺乏护理人员，需要用在外国招聘的办法解决医疗护理人员不足的问题，这却给一些为了赚钱缺乏底线的公司造成了盘剥申请人的机会。

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加拿大广播公司法语电视台报道说，魁北克市郊区Chaudière-Appalaches的医疗服务中心CISSS派出招聘团在非洲国家突尼斯聘用了36名医疗护理人员。

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但该招聘团最近发现，他们在突尼斯雇用负责组织招聘会的名叫Cozy Immigration Multiservices公司外包的一个招聘承包商对每一位申请报名来加拿大魁北克省工作的医护人员收取了9千加元的费用。

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CISSS表示其虽然对有承包商乱收费的情况过去并不知情，但在发现问题后已经在3月25日书面通知上述收取巨额费用的公司，要其在15天之内把其收取的费用退还给申请人。

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CISSS负责这次招聘工作的Julie Gauthier指出，CISSS这次在突尼斯招聘医疗护理人员对报名者不收取任何费用，被选中来加拿大工作的突尼斯医护人员只需支付自己来魁北克市的飞机票费用即可。

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RCI with Radio-Canada / Davide Gentile

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