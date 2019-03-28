安省公布年薪超过10万元的公务员名单，真能吓人一跳

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安大略省政府每年都会公布收入超过10万元的公共部门官员名单，也称“阳光榜单”。星期三公布的2018年“阳光榜单”显示，省电力公司（OPG）首席执行官连续第三年名列榜首，去年的薪金为174万6824.96加元。

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省电力公司的现任执行长是杰弗瑞·莱什（Jeffrey Lyash），他去年的薪金比2017年又增加了19万多元，远远超过“阳光名单”上第二名，管理多伦多大学投资公司的总裁达伦·史密斯（Daren Smith）75.7万元。不过这位执行长将在这周离开省电力公司，到美国另谋高就。

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‘阳光榜上’上前十名中有四位是省电力局官员，三位是医院首席执行官，还包括安大略省养老金委员会和彩票和博彩公司的首席执行官。

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前十名收入最高的公务员中没有女性，也没有有色人种。收入最高的女性排在第12位。她是安大略省证券委员会主席兼首席执行官莫琳·詹森（Maureen Jensen），去年年薪为70.9万元。

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多伦多市长约翰·托里去年挣了19.2万多，而警察局长马克·桑德斯则挣了34.4万多。去年6月份出任省总理的道格·福特2018年挣了11.2万多。

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出现在2018年阳光榜单上的共有15万1197人，这比2017年增加了1万9千人。它主要反映的还是自由党执政时期官员的薪水情况。另一方面也证实了道格·福特政府上台后，因任命一系列与保守党有关系的人而受到受到的指责。保守党执政后的薪水增长主要是在“公共部门”， 包括医院、大学、中小学董事会。这些部门2018年收入超过6位数的人数增加了17,792人。

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省议会财经委员会主席彼得·贝斯伦法维（Peter Bethlenfalvy）表示，他们已经注意到这一问题。现在政府支出中有52％是用于支付薪水。“我们希望确保这些钱花的值得”。但他并未应允采取措施， 争取明年的阳光榜有所减少。

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安省是从1996年开始立法公布年薪超过10万公务员名单的。这个数额并未包括官员们享有的其他福利。以下是”阳光榜单”前10名的名单。

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