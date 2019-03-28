魁省议会开始辩论公务员禁戴宗教标志法案，再掀波澜

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魁北克省执政的未来联盟党星期四向省议会提交一项新法案，主要内容是禁止公职人员在工作中穿戴具有宗教意义的服饰，诸如伊斯兰蒙面纱巾、锡克教的包头巾、犹太教的基巴帽盔等。

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这项法案称作“尊重国家世俗化法案”。该法案适用于魁北克全省的公共检察官、法官和所有携带枪支的公职人员，也扩展到学校教师和校长。

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由于该法案可能被人指责违反人权宪章的宗教自由原则，此法案也援引了现存法律的一些条款，以应对可能发生的司法质疑。在加拿大《人权和自由宪章》中，第33条规定，联邦和省级政府可以修改或推翻宪章的某些内容，但有效期最多为5年。

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魁北克未来联盟党领袖，省总理弗朗索瓦•莱戈（François Legault说：“这个问题已经争论12年了，一直没有得到解决，我希望我们能转过头来，讨论医疗保健，教育，经济等”。勒戈所说的12年是指前三届政府都没能成功解决世俗社会的宗教服饰问题。

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为了争取这一法案能得到更多人的支持，“一劳永逸“地结束有关的争论，勒戈表示愿意做出一些妥协。例如在法案中添加一项条款，可以豁免现任教师。即在此法案前已经担任教师者可以不受法案的要求。他甚至还在周四早些又宣布，如果该法案获得通过，它将提出一项动议，将省议会大厅中悬挂的基督教十字架也摘掉，移至大楼内的其它地方。

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它指的是省议会大厅正面主持者所坐的椅子上方挂着的十字架，那是从1936年起就挂在那里的。2008年，上届魁人党政府时曾经专门成立了一个“世俗主义和身份认同问题研究小组”。该小组在后来的报告中就曾建议挪走议会大厅中的十字架，但当时政府没有照做。

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勒戈说：“我希望能够得到尽可能多魁北克民众的支持，在今年夏天解决这个问题。这也是我为什么作出妥协的原因”。

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反对之声来自政府官员，民间宗教团体和民众

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勒戈希望通过做出妥协来解决日益突出的宗教差异问题，但这一方面不符合政治正确的潮流，另一方面也引起宗教特色很明显团体的抵制。

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总理贾斯汀·特鲁多周四在看到该法案之前就表示，他对魁北克未来联盟党的计划感到担心。特鲁多说，加拿大全国包括魁北克都是世俗社会了，人们在这个社会中，享有选择信仰、精神和良知的自由。他说：“我无法想象，在自由社会中，我们将以立法的形式歧视那些持有宗教信仰的公民”。

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保守党领袖也说，加拿大作为一个民主社会，保护每个人的基本权利。

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新民主党的领袖扎米特·辛格（Jagmeet Singh）本人就是锡克人，头上戴着包头巾。他说：“我担心魁北克的少数族裔年轻人从此无法再争取从事他们梦想的工作，不能当警员、法官，甚至教师。我对此感到悲哀，这个法规将伤害很多人，违犯了领导者应该将人们团结在一起的目标。

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加拿大和魁北克省的少数族裔宗教团体也旋即开始谴责这项法律。

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加拿大穆斯林全国委员会和加拿大世界锡克教组织都发表声明，对拟议的法律表示担忧。

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加拿大犹太人宗教组织“上帝盟约之子”魁北克地区的主管哈维·莱维纳（Harvey Levine）说“我们非常关注魁北克政府关于禁止政府官员在公共机构展示宗教符号的规定。我们呼吁未来联盟党避免这种削弱人们基本权利的滑坡，应该让所有魁北克人享有宗教自由”。

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蒙特利尔的英语学校局周三通过了一项议案，拒绝在所属的学校实施此禁令。

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加拿大广播公司周四的相关报道下面到下午时就已经有近2千条留言，大多是反对这个法案。

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对此，提交该法案的魁北克省移民部长西蒙·巴雷特（Simon Jolin-Barrette）呼吁说， 希望大家就该法案进行“冷静”的讨论。我们愿意邀请人们以互相尊重的方式发表意见”。

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