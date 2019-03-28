冰岛廉价航空公司 WOW Air 破产停飞

冰岛廉价航空公司WOW Air星期四（3月28日）宣布停飞。
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该公司在网站上发布声明称，公司已经停飞所有航班，而且不会再有航班，已订票的乘客们需要改换其他航空公司。
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WOW Air 航空公司由企业家 Skuli Mogensen 创立，于2012年开始运营，专门提供北美和欧洲之间的廉价航班，包括多伦多、蒙特利尔、纽约与巴黎、伦敦及其雷克雅未克 （Reykjavik）之间的航班。
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该航空公司在启动时，一度以超低的票价吸足眼球，然而，根据上一个收益报告，其来自乘客的人均收益在2017 年下跌了大约 20%。
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WOW Air 曾试图把公司卖给其竞争对手，但谈判没有成功，只能破产。
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旅游业是冰岛最大的产业，WOW Air 的停飞预计会对今年夏季的高峰旅游期产生一定影响。
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（RCI with CBC）
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