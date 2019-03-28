加拿大人工智能大师 Yoshua Bengio 获大奖

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加拿大蒙特利尔大学（Université de Montréal ）教授、魁北克省人工智能研究所（Institut québécois d’intelligence artificielle）的科学主任 Yoshua Bengio，获得美国计算机协会（ACM）的图灵奖 （ Turing），这一大奖被公认是计算机领域的诺贝尔奖。

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蒙特利尔市的另一位研究人员 Yann LeCun 和多伦多大学的 Geoffrey Hinton 也将同时获奖。

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图灵奖是奖励上述研究人员在人工智能领域取得的成就，该奖项为100万美元，将于今年 6 月举行颁奖仪式。

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Yoshua Bengio 在国际上是人工智能研究领域的先驱，他原籍法国，在蒙特利尔的麦吉尔大学完成了大部分学业。

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他于1982年至1986年学习计算机工程，于1988年获得计算机硕士学位，并于1991年获得博士学位。

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1993年，Bengio 教授创立了魁北克省人工智能研究所，该研究所汇集了蒙特利尔大学和麦吉尔大学的研究人员，现在有大约 300 名研究人员。

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Yoshua Bengio 已经因人工智能研究而多次获奖，今年他还获得了加拿大人工智能协会（Intelligence artificielle au Canada）颁发的成就奖。

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（RCI with CP， Radio Canada）

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