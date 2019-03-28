加元跌：如何使自己少受加元贬值的影响

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近来加元不断下滑，加拿大的理财专家 Mark Ting 为加拿大广播公司撰写了一篇文章，谈如何尽量减少货币贬值对自己 “钱包” 的影响。

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加元下滑

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Mark Ting 写道，道明银行（TD Bank）的一位分析师预测，加元目前价值大约 75 美分，但可能会在 2019 年的某个时候跌至 71 美分。

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1 加元相当 71 美分，这意味着要兑换1美元将花费 1.40 加元，而今天大约需要 1.35 加元。

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Fidelity 的另一位分析师则更为悲观，他认为加元可能会下跌 17%，到 61美分，这样的话，换1美元就需要1.61加元了。

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家庭债务与消费支出

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文章说，上述两位分析师都对加拿大家庭的债务与收入比太高表示担忧，加拿大人的可支配收入中，太多的钱被用于偿还债务，从而减少了消费支出。

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消费支出是一个主要的经济驱动因素，因此，消费支出的疲软，会对加拿大的经济、加拿大央行提高利率的能力产生负面影响，银行甚至有可能降息。

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相比之下，美联储可能会在 2019 年维持利率不动。

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金钱与利率

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Mark Ting 写道，金钱是没有 “忠诚性” 的，哪里利率高，钱就会流向哪里。

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由于美国的利率比加拿大高，分析师预计资本将离开加拿大，转向美国，结果是将进一步对加元产生负面影响，对美元利好。

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另外，根据 C.D. Howe 研究所的研究，自从 2017 年以来，有价值高达1000 亿美元的加拿大能源项目被取消或推迟，这些本来对准加拿大的投资资金，大部分正在投向美国的能源领域。

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因此，对美元的需求将会增加，这将增加美元的价值。

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预测难以准确

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不过，Mark Ting 说， 值得注意的是，要预测货币的走势是非常难的，有些预测甚至有可能大错特错。

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例如，在 2015 年底，一些分析师预测加元将跌至 55 美分，从而引起了加元的抛售，当时加元的价值从 77 美分降至 68 美分。

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然而，一旦所有卖方的压力耗尽，加元立即反弹至 79 美分，实际上，加元从来没有跌到 55 美分。

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有利出口不利进口

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Mark Ting 接着写道，货币贬值并不都是坏事，特别是因为加拿大是出口国，加元越低，我们的商品和服务对外国买家的吸引力就越大。

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加元低，出口商感到高兴，加拿大的出口会增加，而加拿大人也会更多地留在国内购物，而不是跨境购物，这对加拿大的零售商也有利。

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但另一方面，加拿大进口的商品变得更加昂贵，特别是食品。

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因为，加拿大的很多肉类、水果和蔬菜来自美国，因此，当加元弱时，加拿大人买食品的开支会增多。

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中短期内走强

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Mark Ting 说，我个人认为，美元将在短期至中期内走强，因为这个原因，我已将部分（不是全部）资产转移到以美元计价的投资中。

他说，对于有计划去美国旅行的人，建议您现在兑换一些美元来 “对冲” 赌注。

例如，如果您的旅行预算为 3,000 美元，那么可以现在兑换一半，在旅行前再兑换一半。

重申投资组合

他还说，还建议大家重申自己的投资组合。

加拿大人往往过度投资加拿大股市，现在应该让自己的投资组合更为全球化。

他说，在最近与基金经理们的交谈中，他们都告诉我，一直在减少加拿大的风险，转为增持美国和全球的股票/投资。

他接着说，对于持有大量美元的人，可以考虑开立以美元计价的免税储蓄账户（TFSA）或注册退休储蓄计划（RRSP），这样，既参与了这些能提供避税和延期避税福利的计划，同时保持了自己的美元投资。

(RCI with CBC, Mark Ting)

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