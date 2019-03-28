第四届中加国际电影节新闻发布会现场（CCIFF)

中加国际电影节在两国关系非常态中跨入第四届，规模和内容都进一步扩大

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 28 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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3月27日星期三，中加国际电影节（CCIFF）组委会在蒙特利尔的康考迪亚大学举办新闻发布会，宣布第四届中加国际电影节正式启动。

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这个电影节有很多独特之处：由于主办者是具有科技学术背景的“中加艺术科技联盟”，更加重视电影作为一种娱乐产业的数字技术研发，包括最新的视觉艺术、模拟现实在电影中的应用；它也从民间和技术的角度，为中加两国的影视界牵线搭桥，积极促进双边交流，建立业务联系和合作伙伴关系。

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中加国际电影节组委会安排的一系列活动横跨中加两国：在4月举行的北京国际电影节期间将举办B2B对接午餐会和新闻发布会，并参加电视翻译与交流论坛（CCTSS）和文化遗产论坛（CSCCIA）系列活动。6月份将到今年的“金鸡百花奖”承办城市厦门参加“世界华人华侨人机交互大会”等。

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中加国际电影节主要创办人，左为电影节主席宋淼博士（CCIFF)

第四届中加国际电影节定于8月31日至9月4日举办，将包括电影展映、大师班、剧本比赛、娱乐技术峰会和展览、开幕式以及闭幕式等几大板块。而且不仅是在蒙特利尔一个城市，还将扩展到多伦多和渥太华。

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组委会已经收到一些值得关注的影片投稿，例如荣获国内外多项殊荣的优秀影片《他她他她》。该影片荣获第27届金鸡百花电影节“优秀新片展映”、入围“第十届澳门国际电影节”主竞赛单元、荣获中国“映.重庆”先锋艺术电影展映季最受欢迎长片奖等。加拿大电影导演兼编剧金·阮（Kim Nguyen）的新片The Hummingbird Project 也将在此次电影节上上映。组委会为两国入选影片设立了12个奖项。

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中加国际电影节的民间性质使得它没有受到中加关系紧张的很大影响。自从去年12月初加拿大边境局应美国要求逮捕华为高管孟晚舟以来，中国一直在以各种手段对加拿大施压，包括拘捕在中国的加拿大人，停止购买加拿大的油菜籽等。两国之间的官方活动也有很多被取消。康考迪亚大学副校长克里斯托弗·居伊（Christophe Guy在新闻发布会致辞中就强调了中加国际电影节在促进两国文化交流中的特殊作用，他也因此对第四届电影节的成功举办充满期待。

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