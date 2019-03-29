周末网络广播（2019年3月29-31日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华，与我一起在播音室的有本台的亚明、倍加和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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面对中国停购加拿大油菜籽农场主进退两难

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中国以加拿大油菜籽质量有问题为理由，取消了理查森国际公司的油菜籽出口许可证，这种明显的报复已经令很多加拿大人惊愕。现在中国又以同样理由终止与Viterra公司的油菜籽购买合同，进一步加剧了人们的担忧。即：加拿大作为世界最大的农产品出口国之一， 现在成了亚洲超级大国和美国之间不稳定关系的牺牲品。亚明报道

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孩子是蒲公英型还是兰花型？专家谈如何以不同的方式培养不同的孩子

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加拿大广播公司的The Current专题节目主持人最近采访了汤姆·博伊斯（Tom Boyce）教授，他在今年初刚刚出版了新书《兰花和蒲公英：为什么有些孩子成长艰难，如何让孩子健康成长》.博伊斯教授是加州大学的儿科专家和儿童心理学家，也是加拿大儿童和大脑发育研究中心的负责人之一。倍加报道

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魁省议会开始辩论公务员禁戴宗教标志法案

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魁北克省执政的未来联盟党星期四向省议会提交一项新法案，主要内容是禁止公职人员在工作中穿戴具有宗教意义的服饰，诸如伊斯兰蒙面纱巾、锡克教的包头巾、犹太教的基巴帽盔等。由于该法案可能被人指责违反人权宪章宗教自由原则，此法案也援引了现存法律的一些条款，以应对可能发生的司法质疑。亚明报道

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寻求最佳途径：阿尔伯塔人重新考虑如何对待能源和环境

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阿尔伯塔的智囊组织“阿尔伯塔未来能源实验室”认为，阿尔伯塔可以成为新能源技术的领导力量，从而使阿尔伯塔变成解决气候变化问题的一个组成部分。其它省份的加拿大人未必愿意接受这一说法，因为阿尔伯塔省对大多数加拿大人来说，是石油出产省，一个极力推动使用不可持续的化石能源的省份。倍加报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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